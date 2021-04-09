В Улан-Удэ растет сбыт фальшивых денег

Полиция призывает жителей Бурятии быть бдительными с купюрами
С начала текущего года в Бурятии отмечен рост сбыта поддельных денежных знаков билетов Банка России достоинством 1 000 и 5 000 рублей. Органами внутренних дел зарегистрировано 22 факта сбыта поддельных банкнот (в аналогичном периоде прошлого года - 17).
При этом подавляющая часть купюр реализована в Улан-Удэ. Все они изъяты из обращения. Также выявлен один факт сбыта иностранной валюты, сообщили в МВД по Бурятии.
Между тем, как информировал «Номер один», в 2020 году кассиры банков, работающих в Бурятии, выявили 41 поддельную российскую банкноту - на 28% меньше, чем в 2019 году. Из них 40 фальшивок - пятитысячные, еще одна - тысячная. Кроме того, обнаружены три стодолларовые фальшивки — в два раза меньше, чем годом ранее, сообщало в республиканское отделение Сибирского главного управления Банка России.
Судя по всему, с начала нынешнего года фальшивомонетчики «исправились» и стали «трудиться» более активно.
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД призывает граждан быть бдительными при приеме денежных купюр. Полицейские рекомендуют при пересчете денежных средств особое внимание обращать на банкноты с нижеперечисленными серийными номерами.
Купюры достоинством 5 000 рублей:
- ах № 89362**
- ге № 81595**
- гз № 38269**
- эб № 26435**
- вс № 35682**
- мх № 89362**
- бм № 77546**
Купюры достоинством 1 000 рублей:
- аМ № 24294**
- тП № 97235**
- оь № 23730**
В частности, необходимо акцентировать внимание на:
- металлизированную ныряющую нить (встроена в структуру бумаги, не должна каким-либо образом выступать на поверхность);
- микроперфорацию (видна только на просвет);
- водяные знаки (отчётливые, не размытые);
- наличие КИПП-эффекта (под острым углом к поверхности, против источника света, на орнаментальной ленте проявляются буквы «РР»);
- наличие микротекста на купюре.
В случае обнаружения поддельных денежных знаков либо лиц, пытающихся их сбыть, необходимо:
- незамедлительно проинформировать об этом охранные службы, сотрудников полиции;
- под любым предлогом постараться удержать сбытчиков до прибытия сотрудников полиции;
- попытайтесь запомнить их приметы, автотранспорт, на котором передвигаются злоумышленники, его государственный номер.
Если к вам в руки попала фальшивая денежная купюра, не пытайтесь ее сбыть. Это преступление относится к категории тяжких. Максимальное наказание за его совершение – лишение свободы на срок до 8 лет.
Фото: «Номер один»
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