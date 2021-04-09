ТГК-14: Заявление в ФАС связано с занижением затрат компании

Спор между энергетиками и РСТ Бурятии не окажет влияния на рост тарифов, считают в ТГК-14



ТГК-14 официально сообщила о том, что в заявлении по досудебному рассмотрению спора, направленному в ФАС России, оспариваются принятые Региональной службой по тарифам Бурятии решения, нарушающие, по мнению ресурсоснабжающей организации, нормативно-правовые акты в сфере тарифного регулирования, сообщила пресс-служба энергокомпании.



«Кроме того, данные решения не могут оказать влияния на рост тарифа», - подчеркивается в официальном пресс-релизе.



«Органом государственного регулирования Республики Бурятия на протяжении многих лет признаются необоснованными ряд затрат ПАО «ТГК-14», исключение или «искусственное» занижение которых оказывают негативное влияние не только на текущую финансово-хозяйственную деятельность предприятия, но и перспективы развития градообразующей отрасли. ПАО «ТГК-14» для сохранения стабильности функционирования системы энергоснабжения и отстаивания своих позиций вынуждено обращаться в федеральные органы исполнительной власти», - говорится в релизе.







РСТ Бурятии считает, что эти затраты являются необоснованными. А включение их в расходы ТГК-14 приведет к росту тарифов на тепловую энергию и горячую воду в Улан-Удэ и Каменск с 1 июля текущего года до 15%.



РСТ РБ направило письмо в ФАС России с предложением полностью отказать ТГК-14 в удовлетворении этих требований.



Фото: news.tgk-14.com ТГК-14 официально сообщила о том, что в заявлении по досудебному рассмотрению спора, направленному в ФАС России, оспариваются принятые Региональной службой по тарифам Бурятии решения, нарушающие, по мнению ресурсоснабжающей организации, нормативно-правовые акты в сфере тарифного регулирования, сообщила пресс-служба энергокомпании.«Кроме того, данные решения не могут оказать влияния на рост тарифа», - подчеркивается в официальном пресс-релизе.«Органом государственного регулирования Республики Бурятия на протяжении многих лет признаются необоснованными ряд затрат ПАО «ТГК-14», исключение или «искусственное» занижение которых оказывают негативное влияние не только на текущую финансово-хозяйственную деятельность предприятия, но и перспективы развития градообразующей отрасли. ПАО «ТГК-14» для сохранения стабильности функционирования системы энергоснабжения и отстаивания своих позиций вынуждено обращаться в федеральные органы исполнительной власти», - говорится в релизе. Как сообщал «Номер один» , РСТ Бурятии распространила сегодня информацию о том, что ТГК-14 подала заявления в ФАС России с жалобами на Республиканскую службу по тарифам (РСТ РБ) о том, что в тарифе на тепловую энергию не учтены 450 миллионов рублей, в т.ч. затраты на премию поставщикам топлива, затраты аппарата управления в Чите и другие, сообщила пресс-служба РСТ.РСТ Бурятии считает, что эти затраты являются необоснованными. А включение их в расходы ТГК-14 приведет к росту тарифов на тепловую энергию и горячую воду в Улан-Удэ и Каменск с 1 июля текущего года до 15%.РСТ РБ направило письмо в ФАС России с предложением полностью отказать ТГК-14 в удовлетворении этих требований.Фото: news.tgk-14.com