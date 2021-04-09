В Бурятии хотят перечислять субсидии за ЖКХ поставщикам услуг

Законопроект, разработанный минстроем республики, внесен в Народный Хурал



Законопроект минстроя Бурятии о перечислении субсидий на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) напрямую поставщикам коммунальных ресурсов внесен на рассмотрение предстоящей апрельской сессии Народного Хурала республики, сообщила пресс-служба министерства.



Как полагают в ведомстве, такое решение позволит: исключить нецелевое расходование гражданами получаемых субсидий; обеспечить единовременное поступление средств субсидий на счета ресурсных организаций; упростить порядок предоставления и перечисления субсидий для граждан путем автоматического перечисления полагаемых субсидий в срок даты платежа за коммунальные услуги и сократить дебиторскую, а, соответственно, и кредиторскую задолженность организаций жилищно-коммунального комплекса.



«Мы нередко сталкиваемся с такой ситуацией, когда средства от субсидий, получаемых гражданами, используются не для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Благодаря этому законопроекту мы закроем возможность нецелевой растраты предоставленных средств, - прокомментировал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



«В принципе, мы возвращаемся к началу нулевых. Тогда субсидии перечислялись напрямую ресурсоснабжающим, управляющим организациям. Однако потом все льготы были переведены в натуральную форму. Сегодня мы снова хотим вернуться к прежней схеме. Я думаю, и самим гражданам будет удобнее, что деньги гарантированно будут поступать на счет оплаты услуг ЖКХ. Тем более, что это убережет людей от потери права на получение такой помощи от государства. Дело в том, что одним из условий предоставления субсидии является отсутствие задолженности по оплате услуг ЖКХ. Если получатель субсидии не оплачивает «коммуналку» в течение двух месяцев или не исполняет график реструктуризации долгов, выплата ему субсидии приостанавливается до полного погашения задолженности», - считает вице-премьер правительства Бурятии Евгений Луковников.



Напомним, на получение субсидии могут рассчитывать граждане, у которых расходы на коммунальные услуги превышают 22 процента от среднего дохода семьи. В зависимости от региона порог дохода разнится.



Фото: egov-buryatia.ru/minstroy

