В Чите в ковидном стационаре упал лифт с людьми

Часть пассажиров лифта не пострадала, часть - на обследовании



В Чите в городской больнице №1 сегодня упал лифт с людьми. Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, в результате происшествия жертв нет.



«Всего в лифте находились 10 человек, в том числе один медицинский работник. Все они обследованы, восемь пациентов от предложенной госпитализации отказались. У врачей их состояние опасений не вызывает. Сейчас уточняется диагноз еще по двум пациентам, которые направлены на КТ- исследования», - пояснили в ведомстве.



Также в министерстве добавили, что предварительно причиной инцидента стал перегруз. Лифт 2017 года выпуска прошел сертификацию. Приказом главного врача больницы начато служебное расследование по данному факту, также проверку проведет министерство здравоохранения края.



Первая городская больница в Чите - главный моногоспиталь. Лечение там проходят пациенты со средней и тяжёлой степенью заболевания.



Как сообщает Следственное управление СКР по Забайкальскому краю, по предварительным данным, грузовой лифт сорвался с высоты второго этажа. В этот момент в лифте находились несколько человек. По имеющимся на настоящий момент данным, в результате инцидента никто серьезно не пострадал и не госпитализирован, за медицинской помощью обратились две женщины.



В ближайшее время следователи на месте инцидента проведут комплекс процессуальных и иных действий для установления всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Руководитель регионального следственного управления Юрий Русанов держит ход проверки под личным контролем.



Фото: пресс-служба минздрава Забайкалья

