В Бурятии за сутки никто не умер от COVID-19

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 36 509



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 36 509. Это на 44 случая больше, чем было в пятницу, 54% (19 407) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 803 человека, впервые за долгое время в минувшие сутки летальных исходов не зафиксировано, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 44 новых случаев коронавируса: 33 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 563 человека.



В стационарах получают лечение 434 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 295. В отделениях реанимации находится 54 пациента (из них старше 65 лет – 30), на ИВЛ 23 пациента (из них старше 65 – 14), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 13.



Амбулаторное лечение проходят 295 пациентов с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 34 977 (+75) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 650 коек, занято – 434, свободно – 216 коек. Занятость коечного фонда составляет 66,8%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1 789 человек, с нарастающим итогом – от 919 704 человек.



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