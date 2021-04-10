В Бурятии в марте наметился рост погрузки на железной дороге

Заметно растет погрузка металлолома, цемента, огнеупоров, бумаги



В Бурятии в марте по оперативной информации погрузка на сети РЖД составила 1,2 миллиона тонн различных грузов, что на 0,9% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



В целом в январе-марте погружено более 3,4 миллиона тонн различных грузов, что на 3,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.



За три месяца погружено: цемента – 33 тысячи тонн (+29,9%); огнеупоров – 30 тысяч тонн (+22,3%); лома черных металлов – 13,3 тысячи тонн (+55,8%); бумаги – 8 тысяч тонн (+1,5%).



Вместе с тем, падает погрузка: каменного угля – 3,1 миллиона тонн (-4,1% к уровню января-марта 2020 года); лесных грузов – 101 тысяча тонн (-18,8%); строительных грузов – 52 тысячи тонн (-3,7%); нефти и нефтепродуктов – 2,2 миллиона (-3,2%).



Что касается общих показателей Восточно-Сибирской железной дороги, то в марте погрузка составила 5 миллионов тонн, что на 4,4% ниже прошлогоднего показателя. В январе-марте 2021 года погрузка составила 14,2 миллиона тонн, это ниже прошлогоднего показателя на 7,5%.



Фото: old-visual.rzd.ru

