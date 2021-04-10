Причиной падения лифта в больнице Читы мог стать перегруз

Главный врач городской больницы №1 краевого центра Забайкалья рассказал подробности происшествия с падением лифта
Главный врач первой городской больницы в Чите Федор Чепцов рассказал подробности инцидента с падением лифта в здании стационара 9 апреля, предварительно причиной которого стал перегруз. По его словам, в упавшем лифте находились пациенты, готовившиеся к выписке, и один медработник.
«Чрезвычайное происшествие случилось вчера около 16:00. Со слов медицинского персонала, дежурного хозяйственного персонала, группа пациентов находилась в центральном корпусе и двигалась в помещение для выписки, где проходит обработка личных вещей, пациенты одеваются и готовятся покинуть стационар. Чтобы туда попасть, нужно было спуститься со второго этажа на первый. Вначале в лифтовую кабину зашла младшая медицинская сестра вместе с пациенткой, которая находилась на сидячей каталке, а следом, видимо, несмотря на замечания лифтера, зашли еще выписанные пациенты. Общее количество пациентов – девять. Лифт сразу ушел в аварийный спуск. Со второго этажа аварийная остановка произошла в подвальном помещении», - сказал Федор Чепцов.
Он уточнил, что из девяти пациентов семь человек в настоящее время покинули стационар после обследования, у них нет жалоб, у врачей их состояние опасений не вызывает. Два пациента обследованы и вновь были возвращены на долечивание в стационар первой городской больницы, им оказывается медпомощь.
Ранее сообщалось, что лифт 2017 года выпуска, прошел сертификацию. Приказом главного врача больницы начато служебное расследование инцидента, также проверку проведет Министерство здравоохранения края.
Как информировал «Номер один», Следственное управление СКР по Забайкальскому краю, проводит комплекс процессуальных и иных действий для установления всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Руководитель регионального следственного управления Юрий Русанов держит ход проверки под личным контролем.
Городская больница №1 Читы - главный ковидный моногоспиталь. Лечение там проходят пациенты со средней и тяжелой степенью заболевания.
Фото: пресс-служба минздрава Забайкальского края
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