В Бурятии интернет придет в самые маленькие деревни

Это произойдет на втором этапе программы устранения цифрового неравенства в России



В Бурятии, согласно данным минтранса республикии, к началу 2021 году почти во всех населенных пунктах с численностью от 250 до 500 человек были установлены точки доступа в интернет — в 115 из запланированных 120, сообщили в Центре управления регионом.



Оставшиеся пять точек доступа будут установлены в 2021 году: в поселках Уакит и Усть-Джилинда (Баунтовский район), в поселке при станции Челутай (Заиграевский район), в поселках Уоян и Холодное (Северо-Байкальский район).



Сейчас оператор универсального обслуживания «Ростелеком» проводит обследование населенных пунктов с численностью от 250 до 500 человек для установки оборудования сотовой связи. Как только будет готов перечень сел и будет подписан контракт с минцифрой России, оператор начнет установку базовых станций. Что касается сел с населением меньше 250 человек, они пока не обследовались, но эта работа начнется в ближайшее время.



В 2021 году стартует второй этап устранения цифрового неравенства в России – он включит в себя обеспечение населенных пунктов интернетом и начало предоставления услуг мобильной связи там, где сейчас они недоступны. «Приоритет для нас — устранение цифрового неравенства и обеспечение к 2030 году интернетом населения на всей территории страны, включая самые удаленные ее уголки. В 2021 году запланирована установка более тысячи базовых станций для организации доступа к интернету малых населённых пунктов. Это отразится на качестве жизни малых поселений», — отметил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко.



Программа по устранению «цифрового неравенства» работает уже несколько лет. Государство и операторы связи проводят интернет и сотовую сеть в отдаленные населенные пункты и районы Бурятии. Так за прошлый год впервые мобильный интернет появился у жителей Хужира, Сорок Окинского района. В Тункинском районе цифровые сервисы теперь доступны в поселках Монды, Нилова пустынь, Хойто-гол, а также - в Телембе, Санаге, Билютае, Зарубино. Сеть «четвертого поколения» появилась в Новой Бряни, Татарском ключе, Шабуре, Колобках, Кокорино, Никольске, Тэгде, Еловке, Шибертуе.



В отдаленных районах максимальная скорость мобильного интернета увеличена до 100 Мбит/с. В частности, увеличена емкость канала в Северобайкальске, Таксимо, Гусиноозерске, Кяхте, Селенгинске, Сосново-Озёрском, Ильинке, Кабанске, Хоринске, Саган-Нуре, Курумкане, Мухоршибири.



Всего на втором этапе программы по устранению «цифрового неравенства» по всей стране будут установлены более тысячи базовых станций для обеспечения интернетом малых населённых пунктов, рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В населенных пунктах с населением от 100 до 249 человек установят 383 базовых станции, в населенных пунктах с населением 250–500 человек – 794. В населенных пунктах с населением 250–500 человек дополнительно будет установлено 1525 точек доступа.



«Это отразится на качестве жизни малых поселений. До конца этого года также подключим к интернету все социально значимые объекты, в том числе образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления. Минцифры поэтапно решает эти задачи», - отметил Дмитрий Чернышенко.



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