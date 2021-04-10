В Таксимо сгорело пустующее здание

Расположенные по соседству гараж и пилораму удалось спасти
В Бурятии в ночь с 9 на 10 апреля в поселке Таксимо Муйского района произошло загорание неэксплуатируемого здания. На момент прибытия пожарных строение было охвачено огнем, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня на гаражный бокс и пилораму, расположенные рядом в двух десятков метров.
Пожарные эвакуировали из бокса пять единиц техники. В результате пожара строение на площади 525 квадратных метров уничтожено огнем. Распространение огня на бокс, технику и пилораму пожарные не допустили.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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