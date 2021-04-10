В Монголии резко растет заболеваемость COVID-19

В стране приостановили массовую вакцинацию из-за опасения скопления людей в прививочных пунктах
В Монголии сегодня на 15 дней приостановлена кампания массовой вакцинации населения от коронавируса. К такому решению пришло правительство страны из-за опасения, что не прекратятся передвижение и скопление в пунктах вакцинации большого количества людей, желающих привиться от COVID-19, сообщает МОНЦАМЭ.
Врачи и медицинский персонал, работавшие в прививочных пунктах, будут мобилизованы для работ по выявлению инифицированных коронавирусом и установлению тесных контактов с больными.
Напомним, что с 10 по 25 апреля по всей стране введен строгий карантинный режим. Эта жесткая мера направлена на сдерживание масштаба распространения COVID-19 и нейтрализацию локальных эпидемических вспышек.
В Монголии число подтвержденных случаев COVID-19 достигло сегодня 14 183. При этом 689 больных выявлено за последние сутки. Выздоровели 8 875 человек, 383 за сутки. Число летальных исходов достигло 20.
«По сравнению с прошлым месяцем количество больных COVID-19 средней тяжести увеличилось в 5,4 раза, тяжелобольных - в 24, 6 раза, а количество критически больных - в семь раз. Несмотря на то, что в настоящее время уровень смертности от коронавирусной инфекции в стране составляет 0,13 процента, необходимо держать эту ситуацию под пристальным наблюдением, имея в виду рост численности пациентов с тяжелыми и крайне тяжелыми симптомами заболеваемости. Сегодня на дому лечатся около 2 тысяч человек, и специального лечения в домашних условиях как такого не существует. Поскольку эти люди не могут выходить из дома, чтобы приобрести лекарства и медпрепараты, Государственная чрезвычайная комиссия и минздрав предоставляют им набор с необходимыми препаратами. Из числа этих людей 8,7 процента прервали лечение на дому и по собственному желанию перешли к стационарной форме лечения. Только в некоторых случаях их доставили в больницу, т.е. после проявления у них тяжелых симптомов», - рассказал начальник отдела стратегического планирования и координации медпомощи Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Б.Буянтогтох.
Фото: montsame.mn
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