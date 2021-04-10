Надежд на пенсию нет

Большинство россиян поддерживают своих родителей материально
Большинство россиян помогают своим родителям финансово, в среднем выделяя 8500 рублей в месяц. В опросе портала SuperJob приняли участие 1600 экономически активных граждан старше 18 лет из всех федеральных округов страны. Так, 55% россиян считают, что взрослые дети обязательно должны помогать своим родителям материально, 35% - если родители находятся в тяжелом материальном положении.
Чаще остальных о необходимости финансовой поддержки родителей при любых условиях говорили мужчины (58% против 52% среди женщин), молодежь до 24 лет (69%) и россияне с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (64%).
Согласно опросам россиян, имеющих родителей, 22% из них стараются поддерживать своих родителей финансово на постоянной основ, еще 36% россиян делают это время от времени, по необходимости. У 18% респондентов обратная ситуация: родители помогают им. Каждый десятый признался, что поддерживает родителей материально крайне редко (10%). И только 8% россиян не помогают своим родителям деньгами.
Мужчины чаще женщин оказывают постоянную финансовую поддержку своим родителям: 25% против 19%. Больше всего же тех, кто регулярно помогает старшему поколению — среди респондентов с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (27%).
На помощь родителям россияне в среднем выделяют 8500 рублей в месяц. В Москве и Санкт-Петербурге средняя сумма выше и составляет 15 и 13 тысяч рублей в месяц соответственно. В Екатеринбурге на помощь родителям выделяют в среднем 10 тысяч рублей в месяц, в Казани и Воронеже — по 9,5 тысячи рублей.
По сравнению с аналогичным исследованием 2010 года, россиян, поддерживающих материально своих родителей, становится больше: постоянно или периодически помогают 68% респондентов, 11 лет назад финансовую поддержку старшему поколению оказывали 62% россиян.
В принципе, все это лишний раз говорит о провале всех изменений пенсионной системы, проведенных в последние годы. Государство не смогло обеспечить граждан достойной пенсией, затея с негосударственными пенсионными фондами завершилась фиаско. А единственный реально достигнутый результат – повышение пенсионного возраста. Впрочем, и это не принесло обещанного экономического эффекта.
Фото: pixabay.com
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