На реке Кома в Бурятии завершили ледорезные работы

На сегодняшний день угрозы подтопления нет



На реке Кома завершены ледорезные работы. На сегодняшний день угрозы подтопления нет. Вода освободила придомовые территории в населенном пункте Кома. Вода уходит в русло одноименной реки естественным путём по пропиленным каналам, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



Напомним, 7 апреля в Прибайкальский район с целью стабилизации паводковой обстановки выехала рабочая группа в составе спасательного подразделения и волонтёров.



"На месте спасатели и волонтёры провели комплекс превентивных мероприятий, который позволил предотвратить негативное развитие событий. В настоящий момент продолжается мониторинг обстановки", - добавили в региональном МЧС.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии

