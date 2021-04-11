В Бурятии в этом году благоустроят 100 общественных и 122 дворовых территории

На эти цели предусмотрено финансирование в размере 271 млн. рублей



В Бурятии в этом году планируется благоустроить 100 общественных и 122 дворовых территории. На эти цели предусмотрено финансирование в размере 271 млн. руб., в рамках реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.



На сегодняшний день начались работы по благоустройству общественных и дворовых территорий в 23 муниципальных образованиях Бурятии, контракты уже заключены. Работы завершатся в ноябре текущего года.



«В этом году жители Улан-Удэ получат еще две благоустроенные территории. Это сквер имени Пушкина и первый этап благоустройства территории, прилегающей к Гостиным рядам. Работы по благоустройству этих объектов завершаться в ноябре», - прокомментировал министр строительства и модернизации ЖКК Николай Рузавин.



Проект успешно существует с 2017 года. С начала реализации проекта сфера благоустройства заметно улучшилась. Более 700 дворовых и общественных территорий были реконструированы за весь период.



Напомним, в этом году пройдет онлайн- голосование по благоустройству общественных территорий с 26 апреля по 30 мая, на платформе



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

В Бурятии в этом году планируется благоустроить 100 общественных и 122 дворовых территории. На эти цели предусмотрено финансирование в размере 271 млн. руб., в рамках реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.На сегодняшний день начались работы по благоустройству общественных и дворовых территорий в 23 муниципальных образованиях Бурятии, контракты уже заключены. Работы завершатся в ноябре текущего года.«В этом году жители Улан-Удэ получат еще две благоустроенные территории. Это сквер имени Пушкина и первый этап благоустройства территории, прилегающей к Гостиным рядам. Работы по благоустройству этих объектов завершаться в ноябре», - прокомментировал министр строительства и модернизации ЖКК Николай Рузавин.Проект успешно существует с 2017 года. С начала реализации проекта сфера благоустройства заметно улучшилась. Более 700 дворовых и общественных территорий были реконструированы за весь период.Напомним, в этом году пройдет онлайн- голосование по благоустройству общественных территорий с 26 апреля по 30 мая, на платформе 03.gorodsreda.ru . Отдать свой голос за территорию, которая больше всего нуждается в благоустройстве смогут все жители республики, старше 14 лет. Именно жители решат какое общественное пространство будет обновлено в следующем году.Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ