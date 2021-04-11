В школах Улан-Удэ проходят "Диалоги о сокровенном"

Школьники знакомятся с интересными людьми, увлеченными и способными увлечь своей профессией



Ежегодно центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова проводит интеллектуальные десанты "Диалоги о сокровенном" в школах нашего города. Такие встречи дают возможность школьникам познакомиться лично с интересными людьми, увлеченными и способными увлечь своей профессией. Это создает условия для развития наставничества и соответствует целям и задачам национального проекта "Образование", сообщает пресс-служба Минобразования Бурятии.



Такие встречи дают возможность ученикам школ задать волнующие вопросы и получить глубокие и исчерпывающие ответы ученых, писателей, поэтов, художников, артистов, журналистов. Поскольку 2020 год объявлен Годом науки и технологий, Дом Научной Коллаборации им. М.П. Хабаева стал соорганизатором этого мероприятия.



Для учеников школы №26 провели интерактивные уроки сразу по нескольким направлениям и для нескольких классов.



- Наши преподаватели доступно и увлекательно рассказали о таких современных и востребованных понятиях как, например, промдизайн, VR. О том, что такое “дизайн" вообще, а также разбор предметов по строению провела и рассказала доцент Ирина Львовна Дульчаева. Халтуева Александра Михайловна провела учеников в виртуальную и дополненную реальность. Преподаватель Холбоева Светлана Александровна ввела в курс ботаники и зоологии, где менеджер Одорова Любовь Германовна провела еще и образовательную игру. Также в одном классе ребята собирали и разбирали роботов с Шадаровым Баиром Геннадьевичем, - рассказала рассказала Баярма Соктоева, директор ДНК им. М.П. Хабаева



Учителям и их ученикам настолько понравился формат работы, что школьники захотели прийти в стены ДНК им. М.П. Хабаева уже на курсы по обучению.



Фото: пресс-служба Минобразования Бурятии

