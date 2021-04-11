В Бурятии за сутки зарегистрировано 42 новых случая коронавируса

Скончался от инфекции один пациент



В Бурятии на утро 11 апреля зарегистрировано 42 новых случая коронавируса. Из них 32 человека - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



54 % (19 434) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Круг контактных лиц составляет 585 человек. Амбулаторное лечение проходят 281 пациент с COVID-19.



10 апреля умер 1 больной от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.



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