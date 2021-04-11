Глава Бурятии:"Вопрос с дополнительным лечением Адисы практически решен"

Алексей Цыденов поблагодарил всех, кто принял участие в сборе средств



Сегодня, 11 апреля, глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в Instagram сообщил, что вопрос с дополнительным лечением Адисы практически решен.



"Спасибо ГОК Озерный и Свиблову Владиславу лично! Родители Адисы, наверное, сами расскажут подробности. Отдельное огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые откликнулись и собрали просто беспрецедентную для Бурятии сумму помощи. Вместе мы сила! Что касается окончательного решения вопроса, это без преувеличения, просто счастливое стечение обстоятельств. Всем Здоровья", - написал глава республики.



Почти вся Бурятия знает про историю новорожденной девочки Адисы со спинально-мышечной атрофией. Смертельное заболевание ребенка сплотило жителей региона – семье помогают волонтеры, большие суммы на лечение перечисляют простые граждане, местные знаменитости. К оказанию помощи присоединились даже



У малышки тяжелое генетическое заболевание - «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». Эта болезнь постепенно отнимает возможность двигаться, глотать и дышать, при этом, интеллект полностью сохраняется. Чаще всего дети с такой формой заболевания «уходят», не достигнув 2-х лет. Победить болезнь может только самый дорогостоящий в мире препарат «Золгенсма» стоимостью 160 миллионов рублей. Необходимую сумму для покупки лекарства нужно собрать до момента, пока малышке исполнится 7 месяцев, т.е. впереди еще меньше 4 месяцев для сбора денежных средств. На 9 апреля удалось собрать 41 миллион от необходимой суммы.



Помочь Адисе можно, воспользовавшись следующими реквизитами:



Реквизиты:



СБЕРБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г )

2202201887044796

📲89503863174

БИК: 048142604

SWIFT-код: SABRRUMM

Paysend: 2202201887044796



СБЕРБАНК счёт Адисы

40817810709167640548



СБЕРБАНК ( папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г )

4173980028315014

📲 89516399101

Paysend: 4173980028315014



ВТБ ( мама Адисы- Дарима Андреевна Г )

4893470460105726

📲89503863174

BIC: VTBRRUMMXXX

Paysend: 4893470460105726



ГАЗПРОМБАНК ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г ) 4249170443427962

BIC : GAZPRUXXX

Paysend: 4249170443427962



ТИНЬКОФФ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )

5536913926253812

Paysend: 5536913926253812



PAYPAL (мама Адисы - Дарима Андреевна Г)



PAYPAL (папа Адисы - Арсалан Юрьевич Г)



GOFUNDME



Фонды:



БФ «Поколение 2012»: можно отправить смс со словом

Адиса 500(📣обязательно нужен пробел📣) на короткий номер 3443

Сумма от 100 до 15 000 рублей

⠀

‼️ОБЯЗАТЕЛЬНО подтвердить платёж ‼️



БФ «Право на жизнь»

ОТПРАВЬТЕ СМС на номер 3434 со словом АДИСА

Пример: АДИСА 100 (где 100 сумма пожертвования



БФ "РЕНЕССАНС"

Счет: 40703810302500002660 ₽

ИНН 2543155339 КПП 254301001

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"

БИК 044525999



Фото: pixabay.com

Сегодня, 11 апреля, глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в Instagram сообщил, что вопрос с дополнительным лечением Адисы практически решен."Спасибо ГОК Озерный и Свиблову Владиславу лично! Родители Адисы, наверное, сами расскажут подробности. Отдельное огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые откликнулись и собрали просто беспрецедентную для Бурятии сумму помощи. Вместе мы сила! Что касается окончательного решения вопроса, это без преувеличения, просто счастливое стечение обстоятельств. Всем Здоровья", - написал глава республики.Почти вся Бурятия знает про историю новорожденной девочки Адисы со спинально-мышечной атрофией. Смертельное заболевание ребенка сплотило жителей региона – семье помогают волонтеры, большие суммы на лечение перечисляют простые граждане, местные знаменитости. К оказанию помощи присоединились даже заключенные исправительной колонии №1. Местные жители даже выступили с инициативой пожертвовать деньги на лечение вместо празднования Дня города.У малышки тяжелое генетическое заболевание - «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». Эта болезнь постепенно отнимает возможность двигаться, глотать и дышать, при этом, интеллект полностью сохраняется. Чаще всего дети с такой формой заболевания «уходят», не достигнув 2-х лет. Победить болезнь может только самый дорогостоящий в мире препарат «Золгенсма» стоимостью 160 миллионов рублей. Необходимую сумму для покупки лекарства нужно собрать до момента, пока малышке исполнится 7 месяцев, т.е. впереди еще меньше 4 месяцев для сбора денежных средств. На 9 апреля удалось собрать 41 миллион от необходимой суммы.Помочь Адисе можно, воспользовавшись следующими реквизитами:Реквизиты:СБЕРБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г )2202201887044796📲89503863174БИК: 048142604SWIFT-код: SABRRUMMPaysend: 2202201887044796СБЕРБАНК счёт Адисы40817810709167640548СБЕРБАНК ( папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г )4173980028315014📲 89516399101Paysend: 4173980028315014ВТБ ( мама Адисы- Дарима Андреевна Г )4893470460105726📲89503863174BIC: VTBRRUMMXXXPaysend: 4893470460105726ГАЗПРОМБАНК ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г ) 4249170443427962BIC : GAZPRUXXXPaysend: 4249170443427962ТИНЬКОФФ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )5536913926253812Paysend: 5536913926253812PAYPAL (мама Адисы - Дарима Андреевна Г) garm_darima19@mail.ru PAYPAL (папа Адисы - Арсалан Юрьевич Г) cortez13051998@gmail.com GOFUNDME https://gofund.me/33c16cee Фонды:БФ «Поколение 2012»: можно отправить смс со словомАдиса 500(📣обязательно нужен пробел📣) на короткий номер 3443Сумма от 100 до 15 000 рублей‼️ОБЯЗАТЕЛЬНО подтвердить платёж ‼️БФ «Право на жизнь»ОТПРАВЬТЕ СМС на номер 3434 со словом АДИСАПример: АДИСА 100 (где 100 сумма пожертвованияБФ "РЕНЕССАНС"Счет: 40703810302500002660 ₽ИНН 2543155339 КПП 254301001ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"БИК 044525999Фото: pixabay.com