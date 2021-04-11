Глава Бурятии:"Вопрос с дополнительным лечением Адисы практически решен"

Алексей Цыденов поблагодарил всех, кто принял участие в сборе средств
Сегодня, 11 апреля, глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в Instagram сообщил, что вопрос с дополнительным лечением Адисы практически решен.
"Спасибо ГОК Озерный и Свиблову Владиславу лично! Родители Адисы, наверное, сами расскажут подробности. Отдельное огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые откликнулись и собрали просто беспрецедентную для Бурятии сумму помощи. Вместе мы сила! Что касается окончательного решения вопроса, это без преувеличения, просто счастливое стечение обстоятельств. Всем Здоровья", - написал глава республики.
Почти вся Бурятия знает про историю новорожденной девочки Адисы со спинально-мышечной атрофией. Смертельное заболевание ребенка сплотило жителей региона – семье помогают волонтеры, большие суммы на лечение перечисляют простые граждане, местные знаменитости. К оказанию помощи присоединились даже заключенные исправительной колонии №1. Местные жители даже выступили с инициативой пожертвовать деньги на лечение вместо празднования Дня города.
У малышки тяжелое генетическое заболевание - «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». Эта болезнь постепенно отнимает возможность двигаться, глотать и дышать, при этом, интеллект полностью сохраняется. Чаще всего дети с такой формой заболевания «уходят», не достигнув 2-х лет. Победить болезнь может только самый дорогостоящий в мире препарат «Золгенсма» стоимостью 160 миллионов рублей. Необходимую сумму для покупки лекарства нужно собрать до момента, пока малышке исполнится 7 месяцев, т.е. впереди еще меньше 4 месяцев для сбора денежных средств. На 9 апреля удалось собрать 41 миллион от необходимой суммы.
Помочь Адисе можно, воспользовавшись следующими реквизитами:
Реквизиты:
СБЕРБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
2202201887044796
📲89503863174
БИК: 048142604
SWIFT-код: SABRRUMM
Paysend: 2202201887044796
СБЕРБАНК счёт Адисы
40817810709167640548
СБЕРБАНК ( папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г )
4173980028315014
📲 89516399101
Paysend: 4173980028315014
ВТБ ( мама Адисы- Дарима Андреевна Г )
4893470460105726
📲89503863174
BIC: VTBRRUMMXXX
Paysend: 4893470460105726
ГАЗПРОМБАНК ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г ) 4249170443427962
BIC : GAZPRUXXX
Paysend: 4249170443427962
ТИНЬКОФФ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
5536913926253812
Paysend: 5536913926253812
PAYPAL (мама Адисы - Дарима Андреевна Г)garm_darima19@mail.ru
PAYPAL (папа Адисы - Арсалан Юрьевич Г) cortez13051998@gmail.com
GOFUNDME https://gofund.me/33c16cee
Фонды:
БФ «Поколение 2012»: можно отправить смс со словом
Адиса 500(📣обязательно нужен пробел📣) на короткий номер 3443
Сумма от 100 до 15 000 рублей
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‼️ОБЯЗАТЕЛЬНО подтвердить платёж ‼️
БФ «Право на жизнь»
ОТПРАВЬТЕ СМС на номер 3434 со словом АДИСА
Пример: АДИСА 100 (где 100 сумма пожертвования
БФ "РЕНЕССАНС"
Счет: 40703810302500002660 ₽
ИНН 2543155339 КПП 254301001
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК 044525999
Фото: pixabay.com
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