В Бурятии рынок вторичного жилья в 2020 году упал на 18,5%

В отличие от сегмента новостроек, он остался без господдержки и был вынужден «выживать» самостоятельно



В Бурятии в 2020 году зарегистрированы права собственности на основании 22,3 тысячи договоров купли-продажи (то есть, на вторичном рынке жилья). Это на 18,5% меньше, чем в 2019 году. Доля зарегистрированных прав собственности на основании договоров долевого участия составила 5,8%, сообщает ЦИАН.



Среди регионов с самым большим числом сделок сильнейшее падение спроса на вторичном рынке зафиксировано в Ленинградской и Иркутской областях (минус 13-15%), но Бурятия впереди этих регионов по индикатору падения рынка. Наибольший рост – в Нижегородской, Самарской и Свердловской областях (15-19%).



Аналитики Циан подвели итоги продаж на вторичном рынке недвижимости по новым данным Росреестра (количество зарегистрированных прав собственности на основании договоров купли-продажи). В целом в стране спрос в 2020 году увеличился на 2%. Около 6% семей в среднем по России взяли жилье на вторичном рынке в 2020 году.



Вторичный рынок недвижимости, в отличие от сегмента новостроек, остался без господдержки и был вынужден «выживать» самостоятельно. Несмотря на отсутствие льготного кредитования, ставки по ипотеке также снизились за счет пересмотра ключевой ставки. Это позволило рынку готового жилья не просто «выйти в ноль» по числу сделок, но даже показать минимальный прирост.



Согласно данным Росреестра, в 2020 году в целом по России зарегистрировано 3,596 млн прав собственности на основании договоров купли-продажи (мены). В 2019 году показатель был чуть ниже – 3,533 млн прав. Таким образом, спрос по итогам 2020 года, несмотря на провальный второй квартал, оказался выше на 2%, чем в допандемийном 2019 году.



Существенный прирост по числу переходов прав собственности зафиксирован и на Дальнем Востоке, где действует «дальневосточная ипотека», доступная, в том числе, на объекты вторичного рынка, а не только в сегменте новостроек. Напомним, программа действует с декабря 2019 года, то есть именно по итогам 2020 года можно судить о ее эффективности. Дальневосточный федеральный округ даже при наличии субсидии вносит минимальный вклад в общее число сделок – на уровне 5%. Для сравнения – по итогам 2019 года доля округа также составляла 5%.



Все чаще собственниками квартиры покупатели становятся не на основании договоров купли-продажи, а за счет регистрации прав на основании договора долевого участия (то есть в результате приобретения новостройки). Оформить собственность в новостройке можно только после ее ввода в эксплуатацию и открытии регистрации квартир в конкретном доме. То есть, покупка квартиры в строящемся корпусе не позволяет пока еще оформить собственность, необходимо ждать завершения строительства. Именно по этой причине число зарегистрированных ДДУ не равно числу регистраций прав собственности на основании ДДУ.



«Несмотря на льготное ипотечное кредитование, далеко не каждому подходит такой формат, - отмечает Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан.– Все же готовые объекты – это отсутствие рисков недостроя, возможность переезда сразу после регистрации сделки, жизнь в уже сложившемся районе с давно созданной и работающей инфраструктурой. Не зря в целом по РФ было заключено 764 тысячи договоров долевого участия против 3,6 миллиона регистраций прав собственности на основе договоров купли продажи. То есть, примерно в 80% случаев жилищный вопрос решается за счет уже готовых объектов. С учетом предстоящего сворачивания программы льготного кредитования и рекордного роста цен на новостройки, спрос в дальнейшем еще больше сместится в пользу уже готовых объектов».



Фото: «Номер один»

