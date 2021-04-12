В России открыта федеральная горячая линия «Антиконтрафакт»

В продажах непродовольственных товаров доля контрафакта оценивается в 5,2 трлн рублей



Международная асоциация «Антиконтрафакт» при поддержке экспертного совета при государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции запустила «горячую линию» с единым федеральным номером 8-800-333-5-112, сообщили в пресс-службе министерства промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.



Незаконный оборот промышленных товаров – одна из ключевых проблем российской экономики. Новыми факторами роста нелегального оборота, по данным министерства промышленности и торговли РФ, стали пандемия COVID-19, падение реальных доходов населения на 3% в 2020 году по сравнению с 2019 годом (по данным Росстата), переход потребителей в сферу интернет-торговли и увеличение объема поставок контрафакта и фальсификата из стран Азии.



За 11 месяцев 2020 года в России было выявлено 11,8 миллиона позиций контрафактных промышленных товаров - рост фактически в два раза по сравнению с 2019 годом. Всего же по направлению непродовольственных товаров рынок контрафакта оценивается в 5,2 триллиона рублей, это 4,5% от ВВП страны.



Задачами «горячей линии» являются защита прав потребителей и легальных производителей, содействие правоохранительным и контролирующим органам в деле противодействия незаконному обороту промышленных, в том числе потребительских товаров, отстаивание интересов правообладателей, защита интеллектуальной собственности и авторских прав. В результате первого года работы «горячей линии» при объединении усилий общества, государственных органов, бизнеса ожидается заметное сокращение продаж продукции, находящейся в незаконном обороте на всей территории страны.



«При активной гражданской позиции каждого потребителя - тех, кто против производства, оборота и потребления контрафактной продукции и не готов мириться с нарушениями прав потребителей, предпринимателей, кто ведет честный бизнес и выступает за цивилизованный рынок и честную конкуренцию - «горячая линия» Антиконтрафакт» станет одним из эффективных механизмов противодействия незаконному обороту промышленной продукции. Активная обратная связь с потребителем – главный залог успеха проекта»,- отметил президент международной ассоциации «Антиконтрафакт» Асламбек Аслаханов.



Горячая линия «Антиконтрафакт» будет способствовать повышению эффективности объединения усилий государства, бизнеса и граждан в создании действенного механизма общественного контроля за незаконным оборотом промышленной продукции. «Антиконтрафакт» станет удобным сервисом с единым федеральным номером для обращений организаций и граждан по любым вопросам незаконного оборота продукции на территории всей страны.



« Создание горячей линии «Антиконтрафакт» является важным инструментом общественного контроля в рамках реализации стратегии противодействия незаконному обороту товаров и оценке ее эффективности. Сообщать о фактах нарушения может любой потребитель, житель Бурятии. Любая инициатива общественной организации, которая идет на пользу делу противодействия незаконному обороту промышленной продукции, получит полную поддержку минпромторга России и комиссии по незаконному обороту промышленной продукции при министерстве промышленности, торговли и инвестиций Бурятии», - отметил министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Антон Виноградов.



Фото: «Антиконтрафакт»

