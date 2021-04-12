В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 36 596

В стационарах получает лечение 461 человек, амбулаторно лечатся 305 пациентов



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 36 596. Это на 45 случаев больше, чем было в воскресенье, 54% (19 456) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 806 человек, за минувшие сутки умерли двое, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 45 новых случаев коронавируса: 33 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 618 человек.



В стационарах получает лечение 461 пациент с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 306. В отделениях реанимации находится 59 пациентов (из них старше 65 лет – 35), на ИВЛ 29 пациентов (из них старше 65 – 18), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 18.



Амбулаторное лечение проходят 305 пациентов с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 35 024 (+8) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 630 коек занято – 461, свободно – 169 коек. Занятость коечного фонда составляет 73,2%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 947 человек, с нарастающим итогом – 922 487 человек.



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