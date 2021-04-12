Жителей Бурятии не будут штрафовать за шины не по сезону

Законопроект не подписали





В соцсетях стали распространять слух о том, что с 1 июня для автовладельцев появится новый штраф. Штрафовать их, якобы, будут за шины не по сезону. Однако никакого нового штрафа с 1 июня введено не будет. Более того, требование по установке шин по сезону пока не носит обязательного характера, сообщает "РГ".

Но слух имеет под собой некую основу. В сентябре прошлого года на портале проектов нормативных актов МВД разместило проект перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. В этом перечне, в частности, запрещалась эксплуатация зимой (декабрь, январь, февраль) машин на летних шинах, и летом (июнь, июль, август) - автомобилей на шипованных шинах. В проекте указывалась дата вступления в силу - 1 июня. Если бы этот проект был утвержден постановлением правительства, то за передвижение на шипованных шинах с 1 июня стали бы наказывать. По старой статье Кодекса об административных правонарушений, а именно по части 1 статьи 12.5 - управление транспортным средством при наличии неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Штраф - 500 рублей.

Но постановление правительства еще не подписано. Соответственно, не факт, что требование к сезонному использованию шин вступит в силу с 1 июня. Кстати, в перечне неисправностей это требование тоже не просто так появилось. Оно предусмотрено техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств Таможенного союза. Но в наших нормативных актах пока не отражено.





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