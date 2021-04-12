В Бурятии в минувшие выходные тайга не горела

Однако пожароопасный сезон открыт в 13 лесничествах республики



В Бурятии в минувшие выходные дни очагов возгорания в лесах не обнаружено. В прошлом году на эту дату было зарегистрировано 48 лесных пожаров общей площадью 2,5 тысячи гектаров, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Вместе с тем, пожароопасный сезон открыт уже в 13 лесничествах Бурятии: Верхне-Талецком, Заиграевском, Закаменском, Заудинском, Иволгинском, Кабанском, Кижингинском, Кудунском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Хандагатайском, Хоринском и в части Бичурского сельского участкового лесничества.



В этих лесничествах все профилактические работы прекращены. Организованы мониторинг за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами, дежурство пунктов диспетчерского управления и ответственных работников лесничеств в выходные и праздничные дни.



Фото: РАЛХ

