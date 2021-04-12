В Бурятии на участке Харанхой – Наушки сошли в рельсов два вагона хозпоезда

Ожидается задержка пассажирского поезда №362 сообщением Иркутск – Наушки



В Бурятии сегодня в 06:34 (мск) на однопутном участке Харанхой – Наушки Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход двух вагонов хозяйственного поезда.



Движение на участке временно приостановлено. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. На месте происшествия ведется работа по восстановлению движения поездов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



В связи с происшествием ожидается задержка пассажирского поезда №362 сообщением Иркутск – Наушки.



Восточно-Сибирская железная дорога принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства и предпринимает все необходимые меры для скорейшего ввода поезда в график.



Фото: old-visual.rzd.ru

