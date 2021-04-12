В Улан-Удэ назвали дату ремонта дороги в сотых кварталах

Ранее в ГИБДД Бурятии дали распоряжение разобраться с ямами до 11 апреля



Сегодня в паблике «Весь Улан-Удэ» жители сотых кварталов сообщили, что выбоины на дорогах, которые обещали убрать до 11 апреля, все еще создают большую пробку на выезде из микрорайона.



- 12 апреля! Ямы на переезде остались, хотя мэр обещал, что до 11 апреля все устранят. Из-за этого перед переездом снижается скорость потока автомобилей, - написали в паблике.



Как прокомментировали в Комитете городского хозяйства, задачу по устранению ям на ж/д переезде в мкр. Горький взял на себя главный инженер Улан-Удэнской дистанции пути.



- В пятницу 9 апреля на месте было проведено выездное совещание с участием вышеназванного представителя ВСЖД, сотрудников Комбината по благоустройству и Комитета городского хозяйства. На совещании главный инженер Улан-Удэнской дистанции пути Иван Виноградов пообещал за счет железнодорожников устранить выявленные ямы. Был утвержден срок ремонта до 19 апреля 2021 года, - отметили в ведомстве.



Ранее, отвечая на вопросы горожан в социальных сетях, мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил Комитету городского хозяйства провести обследование состояния автомобильного полотна в районе железнодорожного переезда в мкр. Горький. Специалисты установили, что одной из нескольких причин возникновения пробок являются выбоины и просадки покрытия возле железнодорожных путей.



- Обращаем внимание на то, что данный участок принадлежит ВСЖД, поэтому специалисты КГХ направили руководству ВСЖД обращение с просьбой устранить ямы. В свою очередь сотрудники отдела ГИБДД по Улан-Удэ направили в ВСЖД предписание об устранении неровностей в срок до 11 апреля 2021 года, - добавили в сообщении.







фото: "Весь Улан-Удэ" Сегодня в паблике «Весь Улан-Удэ» жители сотых кварталов сообщили, что выбоины на дорогах, которые обещали убрать до 11 апреля, все еще создают большую пробку на выезде из микрорайона.- 12 апреля! Ямы на переезде остались, хотя мэр обещал, что до 11 апреля все устранят. Из-за этого перед переездом снижается скорость потока автомобилей, - написали в паблике.Как прокомментировали в Комитете городского хозяйства, задачу по устранению ям на ж/д переезде в мкр. Горький взял на себя главный инженер Улан-Удэнской дистанции пути.- В пятницу 9 апреля на месте было проведено выездное совещание с участием вышеназванного представителя ВСЖД, сотрудников Комбината по благоустройству и Комитета городского хозяйства. На совещании главный инженер Улан-Удэнской дистанции пути Иван Виноградов пообещал за счет железнодорожников устранить выявленные ямы. Был утвержден срок ремонта до 19 апреля 2021 года, - отметили в ведомстве.Ранее, отвечая на вопросы горожан в социальных сетях, мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил Комитету городского хозяйства провести обследование состояния автомобильного полотна в районе железнодорожного переезда в мкр. Горький. Специалисты установили, что одной из нескольких причин возникновения пробок являются выбоины и просадки покрытия возле железнодорожных путей.- Обращаем внимание на то, что данный участок принадлежит ВСЖД, поэтому специалисты КГХ направили руководству ВСЖД обращение с просьбой устранить ямы. В свою очередь сотрудники отдела ГИБДД по Улан-Удэ направили в ВСЖД предписание об устранении неровностей в срок до 11 апреля 2021 года, - добавили в сообщении. Как уже писал «Номер один» , за последние несколько лет значительно увеличился автомобильный поток в направлении сотых кварталов. Сейчас интенсивность движения здесь составляет более 10 тысяч транспортных средств в сутки только в одном направлении и является одной из самых высоких на улично-дорожной сети города.фото: "Весь Улан-Удэ"