Власти Бурятии делают ставку на развитие спортивного туризма на Байкале

Вячеслав Дамдинцурунов рассказал о развитии спортивной инфраструктуры на побережье озера





Уже в этом году начнется строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в селе Максимиха Баргузинского района. Об этом на заседании комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике общественным и религиозным объединениям Народного Хурала рассказал министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. По его словам, на строительство выделено 113 млн рублей.

В центре предусмотрен универсальный зал, зал общей физической подготовки, медицинский кабинет, массажная зона, зона для проживания, состоящая из 5 четырехместных номеров. Срок завершения работ – 30 декабря 2021 года.- Впервые у нас на Байкале появится крытый спортивный центр. Уже определился подрядчик, на днях будет заключен контракт, - отметил Вячеслав Дамдинцурунов.Это лишь первый шаг на пути формирования спортивной инфраструктуры на побережье Байкала. Гораздо более масштабный проект сейчас находится на согласовании в правительстве России. Речь идет о создании в Бурятии федерального центра спортивной подготовки олимпийского уровня.- В Горячинске есть очень хороший участок земли. Он находится в федеральной собственности, что упрощает нам задачу. 16 гектаров в сосновом лесу. Министр спорта РФ нашу идею поддержал. Сейчас мы от республики написали письмо о целесообразности строительства федерального центра на Байкале, - рассказал министр спорта и молодежной политики.Теперь этот проект должен одобрить российский премьер Михаил Мишустин. В случае его согласия уже в ближайшее время начнется работа над проектно-сметной документацией.- Я думаю, что проект в идеале должен быть реализован в ближайшие 3-5 лет. Сумма – предварительно около 12 млрд рублей, - пояснил Вячеслав Дамдинцурунов. - Вообще у РФ нет ни одного федерального центра спортивной подготовки дальше Центрального федерального округа. Есть в Крыму, есть на Кавказе, есть в Подмосковье. На территории Сибирского и Дальневосточного округов таких центров нет.На федеральном уровне обсуждается возможность создания двух таких центров: В Бурятии и на Камчатке. Если проект все же будет реализован, то Бурятия станет центром притяжения не только российских спортсменов.- Только за счет сборных команд РФ этот центр не сможет обеспечить самоокупаемость. Должны быть сборные команды РФ, сборные регионов, в первую очередь СФО и ДФО, так как мы находимся на границе этих двух округов. Третье – это сборные команды других стран. И четвертое – это туристы. Этот центр может стать такой Меккой спортивного туризма на Байкале, - сказал Вячеслав Дамдинцурунов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии