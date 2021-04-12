Жители региона обратились к главе Бурятии: «Помогите! Мы задыхаемся»

В Гусиноозерске жители частных домов страдают от песчаной дороги
В паблике «Весь Улан-Удэ» жители города Гусиноозерск опубликовали обращение на имя главы региона Алексея Цыденова. В нем сказано, что жители частных домов рядом с трассой по улице Проезжая, проходящей через населенный пункт, уже не первый год задыхаются от дорожной пыли.
- Люди, проживающие по этой улице, в прямом смысле задыхаются от пыли, дороги нет! Одни ямы и камни. Администрация района разводит руками: «Ничем не можем помочь». Ежегодно поднимаем эту проблему, но нас не слышат, - написали в паблике.
В частности, основная магистраль ведет к гусиноозерской тепловой электростанции - по ней ездят сотни автомобилистов в день, включая большегрузы. Отметим, что обращение по поводу указанной дороги фигурирует уже не впервые. Как писал «Номер один», в августе 2020 года жители Гусиноозерска обратились к главе Бурятии Алексею Цыденову, показав видео с убитой дорогой под знаменитую песню Виктора Цоя «Мы ждем перемен».
Дозвониться до администрации МО «Город Гусиноозерск» не удалось.
фото: "Весь Улан-Удэ"
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