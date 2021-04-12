На берегу Байкала родились четыре космонавта

Приангарье в топе регионов по количеству рожденных космонавтов





Иркутская область вошла в ТОП-5 регионов России по количеству рожденных космонавтов. Анализ, какой регион страны, кроме поселка Звездный, больше всего связан с космонавтикой, провел Тинькофф Журнал.

За 60 лет, что люди летают в космос, всего там побывали 568 человек, 124 из них — советские и российские космонавты. Большинство — 87 человек — родились на территории России, остальные — уроженцы советских республик.

Больше всего космонавтов родилось в Москве — 15 человек. На втором месте — Московская область, 10 человек. Третье место делят Санкт-Петербург, Иркутская и Самарская области, которые дали стране по четыре космонавта. В разные годы на берегу Байкала родились Дмитрий Кондратьев, Борис Волынов, Александр Полещук и Анатолий Иванишин.

Также журнал посчитал улицы, микрорайоны и переулки, связанные с покорением космоса. В федеральной информационной адресной системе налоговой службы насчитывается почти 15 тысяч космических топонимов. Чаще всего названия улиц, переулков, поселков и других объектов на карте России связаны с именем Юрия Гагарина и Владимира Комарова, часто можно встретить названия, посвященные Герману Титову, Валентине Терешковой, Алексею Леонову.

Фото: Анатолий Иванишин