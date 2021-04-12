В Улан-Удэ появятся два новых светофора

Их установят в местах концентрации ДТП





В этом году в Улан-Удэ установят два новых светофора в местах концентрации ДТП. Это перекресток улиц Каландаришвили и Шмидта и разворот со стороны Селенгинского моста в сторону Стеклозавода на улице Борсоева (в районе ЖК «Флагман»).

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, сейчас ведется разработка проектной документации. После этого пройдут торги на строительно-монтажные работы. Светофоры будут установлены за счет экономии во время торгов на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году.В прошлом году дорожники ликвидировали 24 места концентрации ДТП в городе. На опасных участках «Горсвет» установил семь транспортных трехсекционных и восемь сигнальных односекционных светофоров. Также были установлены «лежачие полицейские», разметки, знаки и подходы к пешеходному переходу от тротуара.Напомним, в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Улан-Удэ отремонтируют 25 участков общей протяженностью 30 км. На обновление дорог было выделено 700 млн рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ