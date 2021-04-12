В Бурятии пьяный сельчанин убил старшего брата

Его тело он закопал в свежей могиле недавнего захоронения на местном кладбище



В Бурятии в одной из могил на кладбище возле села Кижинга поверх официального захоронения в земле обнаружено тело 46-летнего местного жителя с многочисленными колото-резаными ранениями головы, груди и живота. По подозрению в совершении преступления задержан 44-летний брат покойного, с которым они вместе жили и работали на животноводческой стоянке.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной им расправы. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение.



По данным следствия, 10 апреля утром обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на животноводческой стоянке из-за незначительного повода поссорился со старшим братом. Ссора между родственниками переросла в потасовку, в ходе которой младший брат схватил нож и нанес им старшему множество ударов по различным частям тела. Потерпевший скончался на месте происшествия.



Загрузив тело в багажник автомобиля, злоумышленник отвез его на близлежащее кладбище, где закопал в свежей могиле с недавним захоронением. Также он стал угрожать расправой своей сожительнице, которая являлась очевидцем преступления. Однако женщина, несмотря на опасность, позвонила в полицию и сообщила о происшествии. После этого обвиняемый скрылся с фермы, но в этот же день его нашли и задержали сотрудники уголовного розыска полиции.



Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Ведется следствие.



Фото: buryatia.sledcom.ru

