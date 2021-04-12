В Улан-Удэ вопрос по участию зрителей на параде Победы пока не решен

Также нет ясности с форматом проведения «Бессмертного полка»





Акция «Солдатская каша», показ образцов боевой техники, различные патриотические акции – таковы будут основные события праздника 9 мая в Улан-Удэ. Центральное мероприятие праздника – военный парад на пл. Советов, который начнется в 10 часов утра.

Как пояснили «Номер один» в мэрии города, решение по поводу допуска на парад зрителей будет принято ближе к дате, исходя из эпидситуации по коронавирусу.8 мая у Мемориала Победы военные из 36-й общевойсковой армии выставят десять единиц армейской техники. Они будут стоять также 9 мая.Вопрос о проведении в столице патриотического шествия «Бессмертный полк» пока не решен. Пока все готовятся к организации шествия в привычном очном режиме.«Но есть рекомендация всероссийского штаба «Бессмертного полка» - начать акцию с 25 апреля в режиме онлайн, чтобы она была до 9 мая», - сообщила заместитель мэра Улан-Удэ Светлана Трифонова.В четырех парках города в День Победы пройдут свои мероприятия. Созданы 12 концертных бригад, которые 9 мая также разъедутся по городу с выступлениями. По традиции будет курсировать «трамвай Победы».Подготовку к празднику координирует оргкомитет под председательством мэра города. План мероприятий утвержден.В преддверии торжеств по всему городу закончится приведение в порядок памятников военной истории. Их 51 – мемориалы, бюсты, памятные доски.Ко 2 мая по городу будет установлено праздничное оформление. Намечено использовать 151 конструкцию, которую применяли в минувшем году, в год 75-летия Победы. Конечно, в них будут внесены соответствующие корректировки.На улицах, названных в честь Героев Советского Союза, предусмотрено 21 световое табло. Все они прошли ревизию. Выявленные неполадки устранены. Табло, которые нуждаются в замене, заменят.«1 Мая в городе пройдет традиционный велопробег «Звезда Победы». Велосипедисты стартуют с трех точек и съезжаются на Мемориал Победы, где будут возложены цветы. К сожалению, в этом году число участников ограничено. В прошлые годы в велопробеге принимали участие до 800 человек, но нынче, по рекомендации Роспотребнадзора, участников будет 355. По сто человек с каждого района города и 55 человек – профсоюзы, бизнес и др.», - сообщила Светлана Трифонова.Велопробег также посвящен 355-летию Улан-Удэ, отсюда и количество велосипедистов. После велоакции стартует акция «Георгиевская ленточка». Раздавать ленточки будут волонтеры.Сегодня в столице Бурятии проживают 64 участника той войны, 10450 «детей войны», 1707 тружеников тыла, 136 вдов участников войны, а также восемь бывших узников фашистских концентрационных лагерей.Каждый заслуженный человек получит именное поздравление от мэра Игоря Шутенкова. С 27 апреля поздравительные открытки начнут уже вручать.По федеральной линии и по линии главы республики ветеранам окажут материальную поддержку. Волонтеры проведут акцию «Ветеран живет рядом» - помогут убрать квартиры, помыть окна и т. д. Помощь окажут на заявительной основе.В честь праздника в микрорайонах планируется организовать митинги. 6 мая – на пл. Комсомольской. 7 мая – на Мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Улан-Удэ. 8 мая пройдет марш юных патриотов, когда 240 юнармейцев торжественно пройдут по пл. Советов и затем по улицам города дойдут до Мемориала Победы. Накануне Дня Победы на Мемориале состоится городской митинг с участием первых лиц Бурятии, Улан-Удэ, представителей общественности. После митинга каждый желающий сможет отведать традиционную солдатскую кашу.Фото: «Номер один»