Жители пригорода Улан-Удэ попали в мусорный смерч

Необычное «природное» явление засняли в Поселье
В селе Поселье Иволгинского района Бурятии местные жители засняли на дороге мусорный смерч. На кадрах видно, как большая туча пакетов, бумаг и прочего мусора вихрем кружит над дорогой.
- Жанр «фэнтези драма» в реальности – печально, - пишут в комментариях.
- Бумеранг. Кто выбросил на улице, прилетело обратно тому во двор, - высказались там же.
- 21 век, новые технологии по уборки территории, – иронизируют пользователи паблика «Аноним Бурятия».
фото: Анонимная Бурятия
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