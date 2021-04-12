12.04.2021
Жители пригорода Улан-Удэ попали в мусорный смерч

Жители пригорода Улан-Удэ попали в мусорный смерч

Необычное «природное» явление засняли в Поселье

В селе Поселье Иволгинского района Бурятии местные жители засняли на дороге мусорный смерч. На кадрах видно, как большая туча пакетов, бумаг и прочего мусора вихрем кружит над дорогой.

- Жанр «фэнтези драма» в реальности – печально, - пишут в комментариях.

- Бумеранг. Кто выбросил на улице, прилетело обратно тому во двор, - высказались там же.

- 21 век, новые технологии по уборки территории, – иронизируют пользователи паблика «Аноним Бурятия».


фото: Анонимная Бурятия
ветер иволгинский район
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