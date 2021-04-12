Жители пригорода Улан-Удэ попали в мусорный смерч

Необычное «природное» явление засняли в Поселье

В селе Поселье Иволгинского района Бурятии местные жители засняли на дороге мусорный смерч. На кадрах видно, как большая туча пакетов, бумаг и прочего мусора вихрем кружит над дорогой.- Жанр «фэнтези драма» в реальности – печально, - пишут в комментариях.- Бумеранг. Кто выбросил на улице, прилетело обратно тому во двор, - высказались там же.- 21 век, новые технологии по уборки территории, – иронизируют пользователи паблика «Аноним Бурятия».фото: Анонимная Бурятия