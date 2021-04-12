Вячеслав Дамдинцурунов наградил призеров чемпионата «Человек идущий»

Команда из Заиграевского района стала второй на всероссийских соревнованиях по фоновой ходьбе





Чествование серебряных призёров состоялось в министерстве спорта Бурятии. Акция проходит второй год подряд, основной этап соревнований прошел осенью 2020 года. 465 команд со всей страны за месяц соревнований прошли почти 4,5 миллиона километров.

Бурятию представляли несколько команд-участниц. Серебряные медали соревнований завоевала команда Заиграевского района. Как признались сами участники, ходить – это не так просто. Все шаги учитываются в специальном мобильном приложении, а в день нужно делать не менее 25 тысяч шагов.





«Нужно сделать такую программу по нашим районам. Участвовать сможет любой желающий. Соберем команды, проработаем хороший призовой фонд. В качестве главного приза победителям построим новую спортивную площадку, например», - сообщил министр.





«Фактически мы прошли расстояние до Москвы и обратно. Буквально учились правильно ходить: встаешь утром, включаешь трекер и приложение, и вместо того, чтобы идти до машины - идешь пешком на работу. После работы в садик, за ребятишками – тоже пешком, на приусадебном участке делами занимаешься - телефон с собой. Постоянно поглядываешь, сколько прошел, не отстал ли», - рассказала капитан команды Заиграевского района Светлана Снегирева.Министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов считает, что практику проведения подобных соревнований стоит внедрить на республиканском уровне.В чемпионате по фоновой ходьбе от муниципалитетов Бурятии принимали участие 14 команд. 8 из них дошли до финального этапа. В число 20 лучших по всей России вошли муниципальные команды из Кижингинского (13-е место) и Джидинского (16-е место) районов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии