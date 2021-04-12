В Бурятии пожарные стоят на защите от огня села Ганзурино

В республике начались палы сухой травы, угрожающие населенным пунктам и тайге



В Бурятии сегодня на номер «112» поступила информация о загорании травы и кустов вблизи села Ганзурино в Иволгинском районе. На момент прибытия пожарных горела сухая растительность на большой площади - ориентировочно 4 гектара.



Была угроза перехода огня на населенный пункт, расположенный в 500 метрах от места пожара. Пожарные остановили распространение огня и сейчас ликвидируют возгорание, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Ранее пожарными шестого Иволгинского отряда было ликвидировано загорание травы и кустов на площади 200 квадратных метров на побережье Селенги в местности Оленьи горы. Причиной пожаров, вероятно, послужило неосторожное обращение с огнем.



А в Муйском районе Бурятии сегодня едва не сгорели жилые дома и лес. В поселке Таксимо произошло загорание надворных построек на, предположительно, неэксплуатируемом участке. На момент прибытия пожарных имелась угроза жилым домам и надворным постройкам, огонь угрожал перейти на лесной массив на землях поселения.



Огнеборцы встали на защиту жилых домов (ближайший расположен в 5 метрах от места пожара). После оперативного тушения возгорания надворных построек, пожарные ликвидировали загорание травы и кустов, не допустив переход огня на лесной массив и жилые дома. В результате пожара повреждены сарай, туалет и забор, сгорело 300 квадратных метров травы. Причина пожара устанавливается.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

