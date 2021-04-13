Утвержден ТЭА проекта строительства газопровода «Союз Восток»

Предварительные расчетные показатели проекта дают необходимую экономическую эффективность его реализации



Утвержден технико-экономический анализ (ТЭА) проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток», выполненный «Газпромом» в составе комплексного технико-экономического анализа проекта поставки трубопроводного газа из России в Китай через территорию Монголии. Газопровод «Союз Восток» пройдет по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири-2», сообщила пресс-служба газового концерна.



В рамках ТЭА проработаны основные технико-технологические параметры проекта. В частности, определен оптимальный маршрут прохождения трассы газопровода по территории Монголии, его протяженность, диаметр, рабочее давление, количество компрессорных станций. Предварительные расчетные показатели проекта дают необходимую экономическую эффективность его реализации.



Технико-экономическое обоснование проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток» (ТЭО; включает детальный расчет инвестиционных и эксплуатационных затрат), как и планировалось, будет разработано до конца года. Это закреплено в плане деятельности совместной рабочей группы «Газпрома» и правительства Монголии. ТЭО готовит компания специального назначения «Газопровод Союз Восток».



Напомним, в декабре 2019 года «Газпром» и правительство Монголии подписали меморандум о взаимопонимании. В рамках реализации меморандума создана совместная рабочая группа. В начале 2021 года в Монголии зарегистрирована компания специального назначения «Газопровод Союз Восток». Она создана для проведения проектно-изыскательских работ и разработки технико-экономического обоснования проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток».



Экспортная мощность газопровода «Сила Сибири-2» может превысить мощность газопровода «Сила Сибири» более чем в 1,3 раза. Это позволит поставлять газ из Западной Сибири на экспорт в больших объемах не только в западном, но и в восточном направлении.



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