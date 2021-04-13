В Улан-Удэ прокуратура заставляет ТГК-14 изолировать теплосети

Для этого надзорному ведомству приходится обращаться в суд
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ выявила нарушения в работе филиала ПАО «ТГК-14» «Улан-Удэнский энергетический комплекс».
«Выявлено, что на наружном трубопроводе тепловых сетей по улице Любови Шевцовой в Улан-Удэ отсутствует теплоизоляция. Ненадлежащая эксплуатация сетей ставит под угрозу предоставление населению тепловой энергии и горячего водоснабжения надлежащего качества», - сообщили в надзорном ведомстве.
Прокурор района обратился в суд с иском о возложении на филиал ТГК-14 обязанности по теплоизоляции наружных сетей данного участка. Суд требования прокурора удовлетворил, обязав энергокомпанию провести теплоизоляцию в срок до 1 сентября 2021 года. Решение суда еще не вступило в законную силу.
Напомним, в конце прошлого года активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии провели рейд «С теплом – труба». За несколько дней общественники проверили три больших участка тепловых сетей надземного типа. Эти трубы энергетики ремонтировали в плановом режиме с 2018 по 2020 годы.
Почти на всех участках активисты ОНФ не нашли визуально серьезных повреждений, но обнаружили недочеты. Так, на трубопроводе по ул. Любови Шевцовой – ул. Комарова была установлена свежая теплоизоляция, однако при этом оставались и большие участки «голых» труб – более 50 метров.
По ул. Шаляпина та же история. Ремонт охватил плановые участки, но все еще остаются трубы, которые также нуждаются в утеплении. Претензии к работе подрядчика по установке теплоизоляции у общественников возникли и на участке по ул. Приречной. Здесь трубы расположены прямо под мостом через реку и видно, что изоляционного материала хватило не на весь ремонтируемый участок. К тому же местами куски утеплителя прикреплены к трубе небрежно и явно не могут в полной мере выполнить свои функции.
Фото: ОНФ
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