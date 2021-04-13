В Улан-Удэ прокуратура заставляет ТГК-14 изолировать теплосети

Для этого надзорному ведомству приходится обращаться в суд



Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ выявила нарушения в работе филиала ПАО «ТГК-14» «Улан-Удэнский энергетический комплекс».

«Выявлено, что на наружном трубопроводе тепловых сетей по улице Любови Шевцовой в Улан-Удэ отсутствует теплоизоляция. Ненадлежащая эксплуатация сетей ставит под угрозу предоставление населению тепловой энергии и горячего водоснабжения надлежащего качества», - сообщили в надзорном ведомстве.



Прокурор района обратился в суд с иском о возложении на филиал ТГК-14 обязанности по теплоизоляции наружных сетей данного участка. Суд требования прокурора удовлетворил, обязав энергокомпанию провести теплоизоляцию в срок до 1 сентября 2021 года. Решение суда еще не вступило в законную силу.



Напомним, в конце прошлого года активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии провели рейд «С теплом – труба». За несколько дней общественники проверили три больших участка тепловых сетей надземного типа. Эти трубы энергетики ремонтировали в плановом режиме с 2018 по 2020 годы.



Почти на всех участках активисты ОНФ не нашли визуально серьезных повреждений, но



По ул. Шаляпина та же история. Ремонт охватил плановые участки, но все еще остаются трубы, которые также нуждаются в утеплении. Претензии к работе подрядчика по установке теплоизоляции у общественников возникли и на участке по ул. Приречной. Здесь трубы расположены прямо под мостом через реку и видно, что изоляционного материала хватило не на весь ремонтируемый участок. К тому же местами куски утеплителя прикреплены к трубе небрежно и явно не могут в полной мере выполнить свои функции.



Фото: ОНФ «Выявлено, что на наружном трубопроводе тепловых сетей по улице Любови Шевцовой в Улан-Удэ отсутствует теплоизоляция. Ненадлежащая эксплуатация сетей ставит под угрозу предоставление населению тепловой энергии и горячего водоснабжения надлежащего качества», - сообщили в надзорном ведомстве.Прокурор района обратился в суд с иском о возложении на филиал ТГК-14 обязанности по теплоизоляции наружных сетей данного участка. Суд требования прокурора удовлетворил, обязав энергокомпанию провести теплоизоляцию в срок до 1 сентября 2021 года. Решение суда еще не вступило в законную силу.Напомним, в конце прошлого года активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии провели рейд «С теплом – труба». За несколько дней общественники проверили три больших участка тепловых сетей надземного типа. Эти трубы энергетики ремонтировали в плановом режиме с 2018 по 2020 годы.Почти на всех участках активисты ОНФ не нашли визуально серьезных повреждений, но обнаружили недочеты . Так, на трубопроводе по ул. Любови Шевцовой – ул. Комарова была установлена свежая теплоизоляция, однако при этом оставались и большие участки «голых» труб – более 50 метров.По ул. Шаляпина та же история. Ремонт охватил плановые участки, но все еще остаются трубы, которые также нуждаются в утеплении. Претензии к работе подрядчика по установке теплоизоляции у общественников возникли и на участке по ул. Приречной. Здесь трубы расположены прямо под мостом через реку и видно, что изоляционного материала хватило не на весь ремонтируемый участок. К тому же местами куски утеплителя прикреплены к трубе небрежно и явно не могут в полной мере выполнить свои функции.Фото: ОНФ