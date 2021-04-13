Дьякон-педофил из общины евангелистов совращал детей в Бурятии

При этом остается неизвестным, сколько всего детей могли пострадать от рук дьякона
В Бурятии задержан помощник пастора евангельской церкви, которого подозревают в развращении малолетних. Как стало известно РЕН ТВ, Н. Агарков примкнул к местной евангельской общине после того, как отбыл срок в тюрьме за убийство.
Криминальное прошлое не помешало бывшему заключенному заручиться доверием пастора в небольшом селе, после чего его сделали дьяконом. Однако тяга к преступному миру не оставляла Агаркова - в какой-то момент сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что дьякон пытается провернуть мошенническую схему с микрозаймами.
Во время проверки выяснилось, что это не единственный грех на душе Агаркова. Пастор общины доверил ему общаться с детьми, чтобы дьякон наставлял малолетних и изучал вместе с ними Библию. Однако вместо этого подозреваемый предпочитал приводить девочек к себе домой, где совращал их.
В телефоне Агаркова были обнаружены крайне непристойные снимки, на которых была запечатлена одна из жертв предполагаемого педофила - девочка 2014 года рождения.
При этом остается неизвестным, сколько всего детей могли пострадать от рук дьякона.
Подобные действия породили у местных жителей и недоверие к самой евангельской церкви, которая приютила бывшего преступника, доверив ему общение с несовершеннолетними.
Фото: pixabay.com
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?