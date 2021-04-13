В Бурятии объявили в международный розыск правозащитника Евгения Хасоева

Следствием получены сведения о том, что он покинул Россию, улетев в Сербию
В Улан-Удэ продолжается расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в «угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» и в «клевете», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
По данным следствия, 8 февраля нынешнего года обвиняемый, ожидая заседания в здании Советского районного суда Улан-Удэ, попытался зайти в закрытое на ремонт помещение. На замечание судебного пристава мужчина ответил агрессивно и предложил разобраться на улице. Пристав, с учетом неадекватного поведения посетителя, решил проводить его наружу. На улице обвиняемый достал из кармана шило и складной нож, раскрыв который, высказал в адрес представителя власти угрозы расправой.
Пристав схватил мужчину за руки, попытался обезоружить, смог выхватить нож и отбросил его в сторону. Злоумышленник с шилом в руке продолжил угрожать, но затем отвлекся, что позволило представителю власти покинуть место происшествия и вызвать сотрудников полиции. Помимо этого, по данным следствия, в октябре 2020 года в сети интернет обвиняемым размещен видеоролик, в котором он огласил заведомо ложные сведения, порочащие одного из сотрудников органов внутренних дел.
С учетом данных о наличии у обвиняемого в анамнезе повреждений головы, для разрешения вопросов о его вменяемости, по уголовному делу назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Однако в назначенное время мужчина в экспертное учреждение не явился и скрылся.
Следствием получены сведения о том, что он покинул страну, улетев в Сербию. В связи с этим объявлен его межгосударственный розыск. Мужчине заочно предъявлено обвинение, после чего судом на основании ходатайства следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая будет применена с момента его фактического задержания на территории нашей страны, либо с момента его экстрадиции в случае задержания на территории иностранного государства.
В пресс-релизе имя подозреваемого не называется, однако вполне очевидно, что речь идет о правозащитнике Евгении Хасоеве. Как сообщал «Номер один», в конце марта в соцсетях появилось видеообращение правозащитника из Бурятии Евгения Хасоева, в отношении которого недавно возбудили уголовное дело. Он заявил, что «вынужден был покинуть пределы Российской Федерации из-за возбуждения политически мотивированного уголовного дела».
Фото: buryatia.sledcom.ru/скриншот
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