В Бурятии объявили в международный розыск правозащитника Евгения Хасоева

Следствием получены сведения о том, что он покинул Россию, улетев в Сербию

Пристав схватил мужчину за руки, попытался обезоружить, смог выхватить нож и отбросил его в сторону. Злоумышленник с шилом в руке продолжил угрожать, но затем отвлекся, что позволило представителю власти покинуть место происшествия и вызвать сотрудников полиции. Помимо этого, по данным следствия, в октябре 2020 года в сети интернет обвиняемым размещен видеоролик, в котором он огласил заведомо ложные сведения, порочащие одного из сотрудников органов внутренних дел.







