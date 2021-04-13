Туристам из Бурятии вернут деньги за несостоявшийся отдых в Турции

Страну закрыли для посещения до 1 июня





Геополитические разногласия между Россией и Турцией по поводу статуса Крыма и Донбасса, а также рост числа заболевших коронавирусом в этой стране отразились на туриндустрии. С 15 апреля до 1 июня Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией, что фактически означает ее закрытие для туристов. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ссылаясь на рост заболеваемости Ковид-19 в Турции и необходимость исключить завоз коронавируса в нашу страну.

Между тем в Бурятии немало туристов уже забронировали туры на майские праздники в связи с дешевизной отдыха в это врем время года и установившейся на Средиземном море тёплой погодой. Судя по дискуссиям в соцсетях, с сегодняшнего утра в турагентствах ожидается прибытие толп несостоявшихся отпускников. Впрочем, особо волноваться им не стоит - в связи с форс-мажором российские туроператоры либо предложат отдых на другие даты или в других странах, либо вернут деньги за путёвки. Хотя сами туроператоры говорят, что реальной альтернативе бюджетной Турции на сегодняшний день для российских туристов нет. Остальные страны либо очень дороги, либо требуют многодневных карантинов для туристов.Фото: pixabay.com