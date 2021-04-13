Восточно-Сибирская транспортная прокуратура уходит в «цифру»

Она тестирует программное обеспечение «Государственная автоматизированная система правовой статистики»



Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в рамках цифровой трансформации органов прокуратуры с октября 2020 года в тестовом режиме эксплуатирует специальное программное обеспечение «Государственная автоматизированная система правовой статистики» (ГАС ПС).



За шесть месяцев опытной эксплуатации транспортными прокурорами Восточной Сибири, Бурятии, Амурской области, Забайкальского края и Якутии в систему загружено свыше 3000 статистических карточек и 100 сообщений о преступлениях, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.



Кроме этого, с января 2021 года учет работы прокуроров Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры также осуществляется с использованием ГАС ПС. В текущем году в базу данных прокурорами и аппаратом внесено уже более 5 тысяч карточек.



Программное обеспечение ГАС ПС разработано в связи с тем, что способы обработки и сбора данных о состоянии преступности, результатах работы правоохранительных органов, прокуратуры, используемые ранее, в настоящее время не актуальны, требуют значительных финансовых и временных затрат.



Новая система сбора и обработки информации полностью автоматизирована, удобна в использовании и позволяет оперативно вносить статистические сведения в базу данных, следовательно, последняя всегда будет содержать актуальную информацию.



Согласно статье 51 федерального закона «О прокуратуре в РФ» правом администрирования ГАС ПС наделена прокуратура. Это является существенной гарантией достоверности статистических сведений о состоянии преступности, и раскрываемости преступлений, так как работа прокурора не оценивается по количеству возбужденных и расследованных уголовных дел и прокуратура не заинтересована в фальсификации показателей.



На основе поступающих в ГАС ПС данных будут формироваться сводные отчетные формы, часть которых будет размещена на портале правовой статистики и доступна для неограниченного круга лиц.



В дальнейшем система позволит обеспечить эффективную защиту прав граждан, так как планируется внедрение сервисов, которые позволят удаленно (через Интернет) подать сообщение о преступлении, оперативно получать сведения о его рассмотрении, контролировать ход расследования по уголовному делу.



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