В Бурятии суточное число случаев заражения COVID-19 упало до 40

Всего выздоровели от коронавируса 35 076 человек, 52 - за минувшие сутки





Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 36 636. Это на 40 случаев больше, чем было в воскресенье, 54% (19 486) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 808человек, за минувшие сутки умерли двое, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 40 новых случаев коронавируса: 31 человек обследован по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 622 человека.



В стационарах получают лечение 432 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 297. В отделениях реанимации находится 56 пациентов (из них старше 65 лет – 31), на ИВЛ 24 пациента (из них старше 65 – 17), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 17.



Амбулаторное лечение проходят 320 пациентов с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 35 076 (+52) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 630 коек занято – 432, свободно – 198 коек. Занятость коечного фонда составляет 68,6%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 566 человек, с нарастающим итогом – 923 053 человек.



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