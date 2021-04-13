В Бурятии после усиления контроля устойчиво снижается заболеваемость COVID-19

Республиканский антиковидный штаб требует не ослаблять профилактику даже в районах с нулевой заболеваемостью



В Бурятии республиканский оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции подводит итоги работы за полгода. Штаб для координации профилактической работы и организации контрольных мероприятий начал работу в октябре 2020 года. В период роста заболеваемости COVID-19 ежедневно в рейды выходили 90 мобильных групп.



В настоящий момент работа мобильных групп продолжается. С 21 октября 2020 года по 11 апреля 2021 года составлено 13 122 протокола об административном правонарушении в отношении юридических и физических лиц, пренебрегающих мерами профилактики. За неисполнение требований по обеспечению противоэпидемических мероприятий к административной ответственности привлечены 789 организаций.



«Мы ведем постоянный мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией. Мобильные группы продолжают контроль даже в тех районах, где на сегодняшний день нет болеющих в стационарах и на амбулаторном лечении. Именно такая непрерывная, комплексная работа сегодня создает основной фактор для сдерживания инфекции. И это подтверждает статистика. С момента усиления контрольных мер мы имеем устойчивое снижение заболеваемости. В октябре ежедневный прирост составлял почти 300 случаев, сейчас ежедневно регистрируется в среднем 45 новых случаев. Поэтому наша задача - профилактическую работу не ослаблять даже в районах с нулевой заболеваемостью», - отметил руководитель оперштаба по профилактике коронавирусной инфекции, зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.



За минувшие сутки мобильными группами составлено 114 протоколов об административном правонарушении. Только в городе Улан-Удэ проверками охвачен 301 объект, проведены профилактические беседы с 359 горожанами. Нарушения выявлены в агентстве недвижимости «Шанс», парикмахерской «Волшебница», компьютерном клубе GRUNT, торговых центрах «Түмэр морин», «Народный», павильоне «Мегафон» на улице Кабанской, павильоне «Яблоко». Протоколы будут направлены в суд для рассмотрения дела об административном правонарушении.



Фото: egov-buryatia.ru

