В Улан-Удэ родители тяжелобольной Адисы объявили о закрытии сбора

Семья Гармаевых поблагодарила жителей Бурятии за помощь
Семья тяжелобольной Адисы Гармаевой объявила о закрытии сбора денежных средств на лекарство для девочки. На личной странице в соцсетях Арсалан и Дарима поблагодарили за помощь всех неравнодушных жителей республики.
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- Наш сбор закрыт! В воскресенье состоялась наша встреча с главой республики Алексеем Цыденовым и мажоритарным акционером проекта строительства озерного ГОКа в республике Владиславом Свибловым. Во время встречи Алексей Самбуевич пообещал, что в течение ближайших двух месяцев наш сбор будет закрыт – в этом республике поможет Владислав Владимирович! Но уже сейчас мы испытываем такой прилив радости и счастья! Уже сейчас мы занимаемся процедурными вопросами по приобретению «Золгенсмы», зная, что сможем купить лекарство, - написали родители девочки в социальных сетях.
В своем сообщении Гармаевы поблагодарили Алексея Цыденова и Владислава Свиблова. Отдельную благодарность родители Адисы выразили жителям республики.
- И, самое главное, мы хотим сказать огромное спасибо вам, наши дорогие неравнодушные люди!!! За то, что на протяжении 2,5 месяцев вы были с нами, за то, что проживали нашу боль как свою собственную! За ту колоссальную поддержку, которую мы чувствовали каждую минуту! За каждую копеечку, отправленную нам. Только благодаря вам нам удалось собрать беспрецедентную для Бурятии сумму - более 41 миллиона рублей! Только благодаря вам мы каждый день находили в себе силы бороться, мы чувствовали, что за нашими спинами стоите все вы - добрые, чуткие, милосердные, неравнодушные люди, - написали в посте.
Сообщение о закрытии сбора вызвало целый шквал комментариев от радостных жителей.
«Самая радостная новость! Безумно рады за вас! Счастья вашей семье! А доченьке здоровья! Урррааааа!».
«Неужели этот день настал!»
«Господи, спасибо! Как же здорово читать хорошие новости. Адисочка будет жить, все получилось».
«Господи, самая прекрасная новость за несколько месяцев! Наша Адисочка обязательно поправится».
- Мы желаем каждому из вас крепкого здоровья, успехов и удачи в каждом вашем начинании, мы желаем, чтобы на вашем жизненном пути встречались только хорошие люди! Мы всю жизнь будем молиться за вас, ведь вы сделали невозможное - вы подарили жизнь нашей дочери! Спасибо, - высказались в ответ Арсалан и Дарима Гармаевы.
Как ранее писал «Номер один», бизнесмен Владислав Свиблов принял решение зарегистрироваться в поселке Озерный Еравнинского района, поэтому он заплатит НДФЛ за 2020 год (более 200 млн рублей) в бюджет республики. Предприниматель обратился к главе Бурятии с предложением использовать уплаченный им налог на лечение Адисы Гармаевой.
Почти вся Бурятия знает про историю новорожденной девочки Адисы. У малышки тяжелое генетическое заболевание - «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». Чаще всего дети с такой формой заболевания «уходят», не достигнув 2-х лет. Победить болезнь может только самый дорогостоящий в мире препарат «Золгенсма» стоимостью 160 миллионов рублей. Смертельное заболевание ребенка сплотило жителей региона – семье помогают волонтеры, большие суммы на лечение перечисляют простые граждане, местные знаменитости. Местные жители даже выступили с инициативой пожертвовать деньги на лечение вместо празднования Дня города.
фото: из соцсетей Гармаевых
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