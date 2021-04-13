В Бурятии начинает курсировать дачная электричка

Электропоезд Улан-Удэ-Таловка-Улан-Удэ возобновит движение с 17 апреля



В связи с началом дачного сезона и, учитывая многочисленные просьбы жителей Улан-Удэ, минтранс Бурятии с 17 апреля организует движение дополнительного дачного электропоезда № 6611/6622 Улан-Удэ – Таловка - Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе ведомства.



Дачный экспресс будет выходить на линию по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам отправлением со станции Улан-Удэ в 08:35 и прибытием на станцию Таловка в 09:59. Обратно со станции Таловка электропоезд отправляется в 15:30 и прибывает на станцию Улан-Удэ в 16:53 (время местное).



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans



