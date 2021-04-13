В Бурятии в реку Баргузин провалился УАЗ «Хантер»

Водитель успел выскочить из внедорожника, машину вытащили из реки лебедкой



В Бурятии вечером 12 апреля поступила информация о частично провалившемся под лед автомобиле на реке Баргузин. Происшествие случилось в 5 метрах от берега в местности «Лопатки» Баргузинского района республики, сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде (БПСО).



Автомобиль УАЗ «Хантер» провалился в промоину левой стороной. Водитель самостоятельно покинул машину и позвонил в Усть-Баргузинское подразделение Байкальского поисково-спасательного отряда.



На место происшествия выехала группа из трех спасателей на вездеходе «Трэкол». При помощи лебедки автомобиль был извлечен из промоины и доставлен на берег. Глубина в месте провала составила приблизительно 6 метров.



В Иркутской области накануне помощь спасателей потребовалась людям, находящимся на льду, дважды.



В проливе Малое море в районе острова Хубун 10 апреля автомобиль УАЗ в двумя людьми застрял в снежной каше на льду. Спасатели транспортировали пострадавших до острова Ольхон. В ту же субботу в Слюдянском районе недалеко от населенного пункта Буровщина четверо рыбаков не смогли выйти со льда на берег, так как лед у береговой линии начал разрушаться. Спасатели на аэроглиссере транспортировали пострадавших к берегу.



Толщина льда стремительно сокращается, структура его меняется. Выход на весенний лёд крайне опасен, предупреждают специалисты БПСО.



Фото: bpso.ru

