Бурятия может начать тестировать дроны-вертолёты для охраны лесов

Эти дроны имеют радиус действия –150 км, скорость 130 км в час и «практический потолок» в 6 км



Возможность применения беспилотной авиационной системы вертолётного типа для охраны и защиты лесов обсудили в Республиканском агентстве лесного хозяйства Бурятии с представителем холдинга «Вертолёты России» Константином Максимовым, сообщили в РАЛХ.



«Беспилотники могут выполнять несколько задач: оперативно вести мониторинг состояния лесов, например, возобновления лесов или выявления нарушений в лесу с помощью аэрофотосъёмки. Кроме этого, возможна инструментальная разведка сложных лесных пожаров, а также оперативная доставка грузов в труднодоступные районы республики. У такого беспилотника большой плюс – в условиях перепада высот он практически не имеет «потолков». Может снижаться, подниматься спокойно» - рассказал Константин Максимов.



Такой беспилотный летальный аппарат вертолётного типа значительно отличается от коптеров и дронов. Среди летно-технических характеристик отмечен большой радиус действия –150 км, скорость полёта – 130 км в час и «практический потолок» - максимальная высота, на которую может подняться беспилотник. Этот показатель достигает почти 6 километров.



«Основная задача – это мониторинг лесных пожаров, для которого важно, чтобы он летал с определенной периодичностью, снимал на камеру. То есть, пожар выявлен, оператор видит в каком примерно месте очаг, и сразу же направляет группировку. Если пожар в труднодоступной местности, беспилотник может перелететь через гору и обследовать кромку. На основе этих данных можно координировать действия» - отметил Дмитрий Баклашкин, заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства.



По итогам совещания были внесены предложения о взаимодействии с системой «Лесохранитель» и развитии станции авиационной системы. Также обсуждается вопрос о тестовом использовании беспилотной авиационной системы вертолётного типа в лесах Бурятии в пожароопасный сезон этого года.



Фото: РАЛХ

