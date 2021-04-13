Себестоимость капремонта домов стремительно растет

Дом в Улан-Удэ, на ремонт которого были жалобы, проверила комиссия





В Улан-Удэ скоро начнется очередной строительный сезон. Его неотъемлемой частью будет капремонт общего имущества многоквартирных домов (МКД).

2 апреля были рассмотрены жалобы жильцов дома №12 по ул. Революции 1905 г. Дом стал известен общественности в ходе мартовского заседания комитета городского хозяйства Улан-Удэнского горсовета, в ходе которого одна из жительниц высказала нарекания к работе подрядчика.Была создана комиссия с участием депутатов горсовета, Госстройжилнадзора, Управления капстроительства, райадминистрации, комитета городского хозяйства мэрии, были руководитель компании-подрядчика и собственники квартир в доме.Капремонт общего имущества с каждым годом становится все более дорогим удовольствием.По оценке специалистов, в связи с инфляцией в течение 2020-2021 гг. произошло значительное удорожание строительных материалов и оборудования.Например, пиломатериал подорожал на 30-40 процентов, металл (в том числе, профилированные листы кровельного покрытия, арматура, трубопрокат) – на 25-30 процентов, электрооборудование наценилось на 40 процентов.«При этом рост цен не останавливается. Еженедельно видна динамика изменения цен в сторону повышения. Но ремонтные работы не подорожали, т. к. цена на них лимитируется законами республики», - рассказали «Номер один» в Фонде капитального ремонта общего имущества в МКД в Республике Бурятия.Как долго продлится ситуация, когда себестоимость ремонтных услуг растет без ограничений, а рост цен на них лимитирован законом - не совсем понятно. Однако пока эта картина не повлияла на масштабы капремонта.Как выяснилось на заседании в Улан-Удэнском горсовете, которое упоминалось выше, 12 МКД города из запланированных к ремонту в прошлом году, остались без него. В Фонде пояснили, что случилось.Например, по четырем домам работы не были завершены по вине подрядных организаций. Теперь к ним будут применены штрафные санкции. На еще одном доме одну из работ по капремонту перенесли на 2021 г. - до момента установления положительной температуры наружного воздуха. Это сделали во исполнение постановления российского правительства, которое предписывало остановить выполнение работы, т. к. наступили неблагоприятные погодные условия и начался отопительный сезон.Еще по одному дому договор с подрядчиком расторгли, потому что компания нарушала его условия. Был факт, когда подрядчика заставили исправлять недочеты и дело затянулось.Все подрядные организации, выполняющие у нас работы по капремонту, состоят в Реестре квалифицированных подрядных организаций Республики Бурятия. На данный момент в Реестр включены 216 организаций. При этом 73 из них были добавлены за прошлый и этот год.Реестр объединяет не только бурятские фирмы, но и из других регионов. Последние то и дело получают контракты по результатам электронных аукционов.Улан-удэнцев заверяют, что по недобросовестным организациям ведется постоянная работа.«Всего из Реестра квалифицированных подрядных организаций Бурятия исключено 37 организаций. В том числе, в 2019 г. - 11 организаций, в 2020 г. - 23 организации. В Реестр недобросовестных подрядчиков в 2020 г. включены три организации – они в течение трех лет не смогут принимать участие в предварительных отборах, проводимых не только в нашей республике, но и в других субъектах РФ», - описывают в Фонде борьбу с горе-подрядчиками.Подрядчик, который проводит капремонт общего имущества МКД по линии Фонда, всегда дает гарантию на свою работу на несколько лет. Случаи работы подрядчиков в рамках гарантийного срока имеются.В Бурятии капремонт общего имущества идет в рамках соответствующей программы на 2014 -2043 гг. (она базируется на сведениях из муниципалитетов). Регулярно составляются оперативные трехлетние планы, утверждаемые минстроем Бурятии.Это, наверное, самая долгая программа Бурятию. Даже Стратегия социально-экономического развития республики ведет речь о 2030-2035 гг.Если собственники помещений в доме хотят перенести срок капремонта общего имущества, на более ранний или поздний срок, то они, конечно, могут ходатайствовать об этом.Надо провести общее собрание собственников МКД, принять решение о переносе срока на иной год, отличный от указанного в республиканской программе. Копию решения, а также еще несколько документов, следует представить властям муниципалитета, на территории которого стоит многоквартирный дом.Для подтверждения обоснованности ходатайства граждан о переносе капремонта, например, на более ранний срок, комиссия изучит состояние конструктивных элементов, инженерных сетей и вынесет решение. На его основании будут приниматься последующие решения уже на уровне правительства республики.Напомним, что уполномоченный представитель собственников помещений в доме участвует в приемке результатов капремонта. Он имеет право не подписывать акт приемки. Однако отказ должен быть обоснованным.Например, причиной может послужить выявление нарушения строителями-подрядчиками требований проектной документации или технических регламентов.Веской причиной отказа подписывать может быть также несоответствие видов оказанных услуг, выполненных работ по капремонту тому, что предусмотрено принятым планом.Но когда все сделано нормально, смело ставьте подпись.