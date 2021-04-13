В сельской больнице Бурятии предложили снимать фильмы ужасов

В соцсетях опубликовали нелицеприятные фото из медучреждения в Каменске

В паблике «Аноним 03» пациенты Каменской районной больницы опубликовали фотографии из отделения терапии. На кадрах видно, что больница находится не в лучшем состоянии: ободранные полы, старые раковины и техника. Особенное внимание анонимный пациент обратил на питание.- Ужин в Каменской районной больнице отделение терапии: перловка и два кусочка хлеба (третий бонусом дали). Груша гнилая - на полдник давали. Лежите, поправляйтесь, набирайтесь сил. В 21 веке живём, куда уходят наши налоги? Что все старое: некрашеные полы, рваные пододеяльники, древний холодильник, которому уже полвека, который работает как трактор и мешает спать. Посуда в столовой вся старая, с осколками, из неё вообще в принципе есть запрещено. Какие санузлы и раковины. Вот и скажите, как можно в таких условиях лечиться и питаться такой едой. Если каждый месяц с наших зарплат удерживают 13%, то будьте добры - создайте условия хотя бы в больницах, - написал житель региона.Как сообщил автор фотографий, с ним солидарны другие жители района. Пост собрал множество комментариев:«Да эту больницу (тяжело назвать больницей) надо как «инвентарь» сдавать для съёмки фильма ужасов».«Блин, стыдобень-то какая. Вот это прорыв России вперед, конечно, вот это помощь другим странам, когда сами в говне».«Наверно, это и есть эталонная медицина, о которой нам вещают из телевизора».фото: "Аноним 03"