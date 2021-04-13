В Монголии COVID-19 заразились более 3 300 детей

Общее число случаев коронавируса в стране достигло 16 603
В Монголии за сутки проведено более 13 тысяч ПЦР-тестов, выявлено 885 новых случаев заражения COVID-19, а общее число случаев достигло 16 603. Выздоровел за сутки 371 человек, всего - 9 887. Число летальных исходов составляет 27, сообщает МОНЦАМЭ со ссылкой на минздрав страны.
По состоянию на сегодняшний день в Монголии коронавирусом заразились 3318 детей в возрасте до 18 лет.
«В масштабе страны 1058 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 выздоровели после лечения на дому. Заболевание у этих лиц протекало в относительно легкой форме, поэтому, согласно соответствующим правилам, им разрешили лечиться дома под постоянным наблюдением семейных врачей», - сообщила начальник отдела координации и реализации политики общественного здравоохранения минздрава Монголии Л.Энхсайхан.
Семейная медицина, по словам Л.Энхсайхана, дает возможность в несколько раз сократить время и нагрузку специализированных медучреждений в условиях пандемии. За счет того, что семейный врач обеспечивает непрерывное наблюдение за здоровьем пациента, заболевание фиксируется на ранней стадии, а это залог эффективного лечения коронавируса на дому.
Кроме того, лечащие в домашних условиях могут посетить сайт «E-Mongolia» и ознакомиться с электронной книгой «Девять практических методов, которых следует соблюдать и применять дома», рассказывающей о том, на что следует обращать внимание при лечении коронавируса в домашних условиях.
На 12 апреля в изоляции находятся 4739 человек, из них 2567 человек в Улан-Баторе и 2 172 человека в регионах.
Фото: montsame.mn
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