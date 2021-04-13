Прокуратура Бурятии взяла на контроль расследование дела дьякона- педофила

Будет дана оценка действиям органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних
Прокуратура Бурятии поставила на контроль расследование уголовного дела в отношении педофила в Хоринском районе республики, сообщила в надзорном органе.
В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений закона и привлечение виновных к установленной законом ответственности, отметили в прокуратуре.
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?