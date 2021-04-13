«Российская лень» - миф

Шестеро из десяти россиян перерабатывают, больше всего - врачи и учителя



Легендарная «российская лень» является не более чем вымыслом, свидетельствуют итоги опроса портала



Зато 58% сотрудников время от времени приходится оставаться сверхурочно, по их оценкам, в среднем переработки занимают более четверти от нормы рабочего времени в месяц (28%).



Мужчины перерабатывают чаще женщин, молодежь - чаще россиян старше 45 лет, а сотрудники с зарплатой от 80 тысяч рублей - чаще граждан с более низким уровнем дохода.



О том, что им приходится время от времени перерабатывать, чаще всего говорили администраторы (79%), фармацевты (73%) и программисты (72%). Среднее время, которое им приходится перерабатывать, у администраторов (29%) и фармацевтов (30%) соответствует среднему по рынку труда (28%), а у разработчиков составляет 20% сверх нормы рабочего времени в месяц, что чуть ниже среднего.



Перерабатывают 69% врачей и 65% учителей, их переработки по времени - самые длительные (в среднем 40% от нормы рабочего времени у медиков, 37% - у педагогов).



А вот среди маркетологов и психологов перерабатывает меньшинство (29 и 27% соответственно). И время переработок относительно среднего мизерно: 18% от нормы рабочего времени у менеджеров по маркетингу, 17% - у психологов.



Фото: pixabay.com Легендарная «российская лень» является не более чем вымыслом, свидетельствуют итоги опроса портала SuperJob . Согласно данным исследования, лишь 3 из 10 россиян работают строго по графику без переработок.Зато 58% сотрудников время от времени приходится оставаться сверхурочно, по их оценкам, в среднем переработки занимают более четверти от нормы рабочего времени в месяц (28%).Мужчины перерабатывают чаще женщин, молодежь - чаще россиян старше 45 лет, а сотрудники с зарплатой от 80 тысяч рублей - чаще граждан с более низким уровнем дохода.О том, что им приходится время от времени перерабатывать, чаще всего говорили администраторы (79%), фармацевты (73%) и программисты (72%). Среднее время, которое им приходится перерабатывать, у администраторов (29%) и фармацевтов (30%) соответствует среднему по рынку труда (28%), а у разработчиков составляет 20% сверх нормы рабочего времени в месяц, что чуть ниже среднего.Перерабатывают 69% врачей и 65% учителей, их переработки по времени - самые длительные (в среднем 40% от нормы рабочего времени у медиков, 37% - у педагогов).А вот среди маркетологов и психологов перерабатывает меньшинство (29 и 27% соответственно). И время переработок относительно среднего мизерно: 18% от нормы рабочего времени у менеджеров по маркетингу, 17% - у психологов.Фото: pixabay.com