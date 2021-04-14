Зонтик не поможет

Зачем убирать мусор, если есть ветер?

Видимо, так подумали коммунальщики и, вместо того чтобы убирать зловонные кучи, стали ждать. Долго ли, коротко ли, и вот уже в соцсетях жители Бурятии публикуют видео, как ветер вихрем кружит тучу пакетов, бумаги и прочего мусора. Вот что значит грамотно использовать силы природы.

Видео уникального погодного явления засняли в Поселье Иволгинского района. Авторы запечатлели мусорный смерч на дороге и выложили в соцсети, а пользователи снабдили ролик комментариями.- Жанр «фэнтези, драма» в реальности, печально, - взгрустнулось одним.- Бумеранг. Кто выбросил на улице, прилетело обратно тому во двор, - съязвили другие.- 21 век, новые технологии по уборке территории, – поиронизировали третьи.Надо полагать, что мусорный смерч не последнее подобное явление. Особенно учитывая «успехи» «мусорной» реформы, которая в Бурятии, как и во множестве других регионов с треском провалилась. Впрочем, валить все только на коммунальщиков – это лишь полуправда, ведь мусорят-то сами жители.В общем, вслед за мусорным смерчем ждем мусорные ураганы, мусорные метели, мусорные шторма. И даже мусорный штиль. Ведь отходам не нужен ветер – они существуют и в хорошую погоду.